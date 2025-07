Ángel Garó se pronuncia alto y claro sobre su ideología política y coincide con Sonsoles Ónega

Ángel Garó fue el invitado del tramo final de Y ahora, Sonsoles. Y entró al plató deshaciéndose en halagos hacia la presentadora, a la que catalogó como “una gran entrevistadora de artistas”, algo que emocionó a Ónega.

Juntos han repasado la trayectoria de Ángel Garó, quien se hizo popular en los años 90 gracias a su trabajo como humorista en el programa Un, dos, tres. Allí interpretó personajes como Juan de la Cosa o Pepe Itárburi, siempre vestido de riguroso negro, con una imagen muy cuidada. “Romper la pana te causa muchos disgustos. La incultura del feísmo era tópica de este país. Si eras humorista tenías que ser feo, y eso jode más”, le ha dicho a Sonsoles.

“Tengo 60 años, pero cuando tenía 26, cuando Chicho me llamó para el Un, dos, tres, yo no me daba cuenta de lo guapo que era. Y tampoco se veía en España. Ni en el extranjero. Fue un rompimiento”, aseguró el artista andaluz.

El invitado es un apasionado del arte, y narró cómo empezó a adquirir obras, en plena época de éxito. “Tenía que invertir, si no Hacienda se lo llevaba Montoro”, deslizaba. “Se lo ha llevado igual”, apostillaba entonces Sonsoles.

“Se lo están llevando los de ahora también”, aseguraba Garó. Y aprovechó para hablar de su ideología política: “Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas”. “Yo tampoco. Intento ser justa”, le confesó Sonsoles.

Ángel Garó y Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles'.

“Es lo mejor que haces. No hay que ser de un lado ni del otro, hay que saber quién lo hace bien, y quién lo hace mal”, le validó Garó a la presentadora.

Esas obras de arte Ángel las ha guardado en un palacete de Málaga que primero fue un restaurante, y ahora, un hostal de lujo. Y no le da pena ese cambio en su vida: “No, son capítulos de la vida. Inviertes en una cosa, y pasa el tiempo. Ya han vivido las personas que tú querías, ya has vivido un capítulo”, resumía Ángel, que en la actualidad vive en un cortijo en Villanueva del Trabuco, también en Málaga.

De su faceta de actor, Ángel Garó ha recordado que se formó con Cristina Rota, y a él le becó “cuando a Penélope Cruz le costaba el dinero pagar las clases. Cristina Rota no me cobraba y después se convirtió en mi coach”, aseguraba.

“Y a Penélope Cruz le costaba. Y digo yo que por qué será que ha triunfado”, deslizaba Garó. “Porque tiene talento, ¿no, Ángel?”, le preguntó Ónega. “Algunos que yo no tengo”, tuvo a bien responder el invitado.