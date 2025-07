Lucas Paulano, del equipo de Manuel Turizo, gana la décima edición de 'La Voz Kids' versionando a Camilo Sesto

La décima edición de La Voz Kids ha llegado a su fin. El pequeño Lucas Paulano se ha alzado como ganador de esta temporada, versionando a Camilo Sesto. El jienense se ha convertido también en el campeón más joven del talent show infantil, además de darle la primera victoria a un miembro del equipo de Manuel Turizo.

Ocho aspirantes buscaban alzarse con la victoria. Del equipo de David Bisbal estaban Emilio Barrul y Miguel Ramírez; del equipo de Edurne, Isabel Buendía y Manuel Pato aspiraban a la victoria; del equipo de Lola Índigo estaban Lucía Pascual y David Calvo y del equipo de Manuel Turizo estaban Lucas Paulano y Geraldine Arana.

El jienense de apenas 8 años ha logrado conquistar al público con su talento, dulzura y emoción. Tras 12 galas en las que ha habido mucha entrega y momentos inolvidables, era el turno de enfrentarse al veredicto del público en plató.

Con motivo del décimo aniversario del talent show infantil, la final comenzaba con una actuación coral de los ocho finalistas con Malú, quien fue coach también de esta versión del formato. Luego ha sido el momento en el que cada concursante ha brillado en solitario.

Primero estuvieron los finalistas del equipo de Turizo, con Geraldine cantando En cambio no, de Laura Pausini, y Lucas versionando Algo de mí, de Camilo Sesto. Justo después, el jienense cerró con Quiéreme mientras se pueda, al lado de su coach.

Lucas Paulano en la final de 'La Voz Kids'.

Fue el turno después del equipo de Bisbal. Miguel cantaba Imagíname sin ti, de Luis Fonsi, al piano; mientras que Emilio versionaba Mi marciana, de Alejandro Sanz. Justo después tocaba ver a los finalistas del equipo de Lola Índigo.

Lucía se unió a su coach para versionar uno de sus temas, El Dragón, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche. Por otra parte, David emocionaba al público cantando Procuro olvidarte, de Hernaldo Zúñiga.

Lucas Paulano abrazando a Manuel Turizo tras ganar 'La Voz Kids'.

Por parte de Edurne, Manuel dejaba sin palabras a la audiencia con su I Will Always Love You, inmortalizada por Whitney Houston, mientras que Isabel se lucía con It’s Coming Back to Me Now, de Céline Dion.

Finalmente, era el pequeño Lucas quien ganaba la edición. El jienense le daba así a Manuel Turizo su primera victoria como coach. Emocionado y entre lágrimas, el colombiano no dejaba de abrazar al pequeño.

Turizo le dedicaba unas sentidas palabras al ganador. “Tienes un entendimiento de la música que es un regalo, nunca lo vayas a soltar”, expresaba emocionado. “Te falta mucho camino por delante, esto es un paso por delante, falta mucho, pero te lo mereces”, añadía.

La gala también sirvió de homenaje para Bisbal, uno de los coaches más veteranos del talent show (y que ya está anunciado que no estará en la edición de 2026). El programa le sorprendía al reunir a los finalistas de todas sus ediciones para cantar una versión de Dígale. El almeriense no pudo evitar emocionarse.