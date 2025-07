Afra Blanco, sobre la crisis de la vivienda en España: "No tengo duda de que los políticos quieren ayudar, pero, ¿a quién?"

Aunque laSexta Xplica ha vuelto a enfocarse principalmente en su vertiente política, tras estallar el caso Montoro, el programa nocturno ha tenido espacio para el debate social. El programa ha abordado uno de los grandes problemas que preocupa a la sociedad española: la crisis de la vivienda.

Según la encuesta realizada por el CIS el pasado mes de junio, el acceso a la vivienda continúa siendo el principal problema del país, con un 32,5% de menciones en el barómetro. Los precios han alcanzado niveles similares a los registrados en la burbuja inmobiliaria de 2008. Sin embargo, no hay visos de que la escala de coste se reduzca a corto plazo.

Afra Blanco, sindicalista y una de las Xplicadoras del programa, lanzaba un duro alegato a la presunta dejación de los políticos de no ir contra los propietarios que tienen sus pisos para uso turístico de manera ilegal.

“Los salarios no dan. Esa recomendación, de la que no nos cansamos de advertir, de no invertir más del 30 o 35% de nuestro sueldo en vivienda, vemos que no se cumple. No tengo dudas de que los políticos tienen una vocación, que es la de ayudar. Ahora bien, la pregunta es a quiénes”, comenzaba.

“Dependiendo del político, te dirá unos u otros. Lo cierto de todo esto es que vamos a volver a recordar uno de los muchos ejemplos que hemos puesto en este programa. Así explicamos qué está pasando en el mercado de la vivienda”, continuaba.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

“Constantemente, nos dicen que faltan viviendas, que hay que construir. Por supuesto, que se haga, aunque eso provoca que surja el debate de para quién se harían. Pero la cuestión de todo esto es que hay algo que se escapa a la ley y que es interesante reclamar”, proseguía.

“Nadie se imagina una España en la que, de cada diez vuelos, sólo uno cuente con un piloto con experiencia. Tampoco nadie se imagina un país en la que, de diez restaurantes, sólo uno tuviera licencia. De la misma forma, nadie piensa en una sociedad en la que, de diez farmacias, sólo una estuviera habilitada. Tampoco nadie se imagina que, de diez operaciones, sólo una cuente con un cirujano”, argumentaba.

Jon Goitia y Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

“Entonces, en el mercado de la vivienda, por lo que sea, hay diez pisos turísticos, pero sólo uno tiene licencia. Por eso, reivindico y recalco de que no tengo duda alguna de que los políticos quieren ayudar. Ahora la pregunta es: ¿a quién?”, concluía.

Un alegato que fue rebatido por Jon Goitia, propietario de vivienda turística con licencia, en el plató. “Ahora que va contra los pisos turísticos, a ver si dentro de un año se ha resuelto la crisis de la vivienda”, expresaba, considerado que esta decisión iba a ser insuficiente.