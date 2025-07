Emma García no se corta y lanza un zasca a Makoke en 'Fiesta' por no invitarle a su boda: "¿Ahora me haces la cobra?"

Jarro de agua fría el que se ha vivido esta tarde del sábado 19 de julio en Fiesta. Tanto Emma García como los colaboradores del magacín se quedaron sin palabras. La presentadora y los demás reaccionaban a las palabras que ha dejado Makoke en una entrevista, en las que revelaba que no pensaba invitar a sus compañeros de trabajo a su boda.

Lo cierto es que la modelo está viviendo un momento dulce a nivel personal y profesional. Tras declarar que el tema de sus deudas va encauzado, así como de haberse convertido en una de las concursantes que mejor juego ha dado a la última edición de Supervivientes.

La ex de Kiko Matamoros está preparando su boda con su novio, Gonzalo Fernández. Tras dos años de relación con el empresario, la modelo se dará el ‘sí, quiero’ con su pareja en este próximo mes de septiembre, inaugurando así la temporada de bodas de otoño.

La modelo y el empresario acudían de invitados este pasado 18 de julio a De viernes, donde han dado detalles sobre el enlace. “Va a ser una boda íntima, solo van a venir las personas más allegadas a nosotros, en ese hotel no caben más de 130 personas”, declaraba la colaboradora.

Ahora bien, también dejaba una agria noticia: no invitaría a ninguno de sus compañeros de Fiesta. “Marta López es la única de la tele que viene”, revelaba en el magacín nocturno.

Emma García en 'Fiesta'.

“A la gente de la tele los considero amigos pero no amigos íntimos, y esto es una boda de amigos íntimos”, justificaba, quien señalaba que otros televisivos que sí estarán en el enlace serán Pelayo Díaz o Damián Quintero. En el caso del primero, será también el estilista de la novia.

Un día después, sus compañeros de Fiesta han reaccionado negativamente a las declaraciones de la panelista. Inicialmente, Makoke no parecía querer entrar en el plató. De hecho, cuando Emma García se acercó a hablar con ella, la modelo hizo un amago de rehuir el saludo.

Makoke y Emma García en 'Fiesta'.

“Primero no me invitas. ¿Ahora me haces una cobra?”, preguntaba visiblemente perpleja la presentadora. “Makoke a la calle”, dijo desde la zona de los colaboradores uno de los tertulianos, recordando así la emblemática frase de Belén Esteban.

El público ha comenzado a aplaudir, apoyando así a los tertulianos y a la presentadora. Makoke hizo amago de nuevo de querer callar a los espectadores presentes en el plató. La de Ordizia volvió a cortarla: “¿Puedes dejar al público que haga lo que quiera?”

“Estoy sola ante el peligro”, expresaba la modelo, visiblemente nerviosa. “Hace una boda y todos supercontentos, se va a Supervivientes y nos gastamos una pasta en pancartas y llegas y no invitas. Hay que hacer una aclaración”, describía la periodista.

Ambas terminaron saludándose cordialmente. Eso sí, la presentadora tiró de ironía para terminar la conversación. “Me lo tomo bien, tenía un vestido que no me lo voy a poner, pero no pasa nada”, concluía.