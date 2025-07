Olga Moreno estalla contra María Patiño: "A esa persona le pediría que no me siga, no hay necesidad"

La mala relación entre María Patiño y Olga Moreno es evidente desde la emisión del documental de Rocío Carrasco. La exmujer de Antonio David Flores entró de lleno en el foco mediático a raíz de su participación en Supervivientes 2021, donde consiguió llevarse la victoria a pesar de la polémica que le rodeaba.

Desde el principio, la presentadora ha sido muy crítica con su comportamiento, llegando incluso a opinar sobre su enemistad con el propio Jorge Javier Vázquez. "Cuando alguien es profesional y forma parte de este negocio, lo que tiene que tener en cuenta es que detrás de ese programa hay un equipo, unos concursantes, unos directores, y, solo por eso, tendría que haber aceptado", dijo cuando la exsuperviviente no acudió al plató en una de las ocasiones.

Lo curioso es que hace tan solo unos días, Patiño decidió empezar a seguir a la televisiva. Un gesto que llamó la atención de sus seguidores y de los usuarios de redes sociales, que no han dudado en lanzarle una pullita a través de sus cuentas.

"Tras acusarla de ejercer violencia vicaria, de ser cómplice necesaria y cooperadora de Antonio David Flores para separar a Rocío Flores y David Flores de Rocío Carrasco. María Patiño ha empezado a seguir a Olga Moreno y le ha dado LIKE a su última publicación en Insta", ha desvelado un internauta.

Para Olga Moreno tampoco ha pasado desapercibido, que se ha pronunciado tras darse cuenta de la noticia: "Cada día me sorprendo más, no entiendo muchas cosas. Nunca suelo hacer ninguna historia hablando de la vida privada o la vida en común, pero me ha sorprendido muchísimo".

Y, en un claro ataque a la que fue rostro de Telecinco, ha dicho: "Una persona que dice que soy cómplice de violencia vicaria, que me dé a seguir, que le dé a 'me gusta' a una historia mía, no lo entiendo".

Además, ha querido pedirle algo a María Patiño a través de un vídeo en sus historias de Instagram: "A esa persona le pediría que no me siga, no hay necesidad. Pero bueno, es una cosa que me ha dejado en shock, no he entendido nada. La vida".

Después de que Marina Esnal anunciase esta información en su canal de YouTube, la colaboradora de televisión dejó de seguir en las redes sociales a Olga Moreno. Sin embargo, el 'me gusta' en una de las últimas publicaciones sigue estando en su sitio.