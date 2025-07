Frank Blanco, contundente contra José Luis Ábalos tras atacar a 'Tardear': "Hay más imágenes para ti"

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, ha vuelto a las andadas en su cuenta de X (Twitter). Después de que Tardear contara en exclusiva los gastos que el político realizaba en dietas y viajes el pasado miércoles, 16 de julio, el político ha lanzado un dardo directo contra el programa.

Citando a los colaboradores de Telecinco, el socialista exclamaba: "¡Ni un tardeo sin mí!", "¡sin mí no son nada!". "Ya hay que tener fantasía o tener mala fe u odiar mucho. Presumirán luego de hacer #Periodismo mientras desinforman", denunciaba Ábalos en redes sociales.

En la entrega de este viernes, Frank Blanco no ha dudado en responderle. "Dejadme mandarle un saludo muy especial a un espectador, que espero que esta tarde esté ahí, que es el exministro José Luis Ábalos", avanzaba. Y seguía: "Nos ha dedicado un tuit muy cariñoso, bastante enfadado contra nosotros, diciendo que desinformamos".

"Hay más imágenes para ti, Ábalos", ha bromeado el presentador dirigiéndose a la cámara, con la esperanza de tener a una audiencia VIP durante la tarde de este 18 de julio.

"Nos ha tocado. No sé si es un honor o todo lo contrario, pero este programa ha sido blanco de José Luis Ábalos", adelantaba Frank Blanco. Los colaboradores de Tardear no se han quedado atrás en su respuesta.

"Le recordaría algún tipo de cuestión, sin meternos en problemas, señor Ábalos. No vaya a ser que, como tiene tiempo libre usted, se dedique a querellarse", ha exclamado uno de los tertulianos, recordándole los audios en los que hablaba despectivamente de las mujeres. "Es una conversación que, por lo visto, debe ser el ejemplo de 'con escrúpulos'. Encantados de no tener escrúpulos", ha sentenciado.

Frank Blanco responde al tuit de Ábalos. Telecinco

Tirando de humor y con la naturalidad que caracteriza al presentador, ha respondido a las críticas: "Lo has entendido muy mal, lo que pasa es que nos da muchísima envidia porque vamos a Nueva York y no tenemos ni idea de dónde pillar hamburguesas a 20 dólares".

A pesar de su doble sentido, Blanco ha querido dejar claro que sus palabras no tenían malicia: "Yo solo quiero hacer dos apreciaciones, con todo mi cariño y sin mala baba".

Con su móvil en la mano, se ha dirigido directamente a Ábalos: "Si tú encuentras cualquier imprecisión o error en alguno de los datos que nosotros manejemos, te doy mi teléfono móvil personal y, cada vez que digamos un dato falso o incorrecto, te aseguro que soy el primero que lo rectifica".

Y ha aprovechado para lanzar una pequeña pulla a sus competidores: "Muchas gracias por ver Tardear porque pensaba que eras más de Todo es mentira". Y con sentido del humor, remataba: "Un espectador más con el que contamos".

Haciendo un guiño a la respuesta del público, que ha alabado la intervención de Frank Blanco, ha manifestado que "el público aplaude porque ellos quieren, yo no les he dicho nada. A ver si luego vas a poner un tuit de que aquí pagamos a la gente", refiriéndose a la manía que tiene el político de comentar todo por redes sociales.

"Estoy tan cansado de que la gente se enfade por aportar datos. Son datos objetivos. Es que no has visto el programa, solo un tuit", respondía esta vez molesto el presentador. "¿Es falso ese dato? No. Pues ahí está", ha concluido molesto.