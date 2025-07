Sandra Aladro, rotunda: “La mayoría de las mujeres son como las Campos y no como Gisele Bündchen”

Terelu Campos es uno de los personajes del momento, tras debutar como actriz y convertirse en participante (que no concursante) de Supervivientes 2025. Ahora, la madre de Alejandra Rubio ha sido cazada en un viaje fugaz a República Dominicana, y esto ha provocado que se hable de un posible posado veraniego para alguna revista.

Terelu ha confirmado que sí que habrá posado, pero no ahora, pues asegura que su salto al otro lado del charco corresponde solo a unas vacaciones. Y ha sentenciado que sus fotos en ropa de baño “lo vais a ver, que para eso se hace, para que se vea, se comente y se critique.”

Todo esto se ha comentado hoy en Vamos a ver, y Alessandro Lequio ha sido bastante irónico. “Carmen Borrego abrió el camino con su posado sin filtros, con zapatronchos, traje de baño y con perrito en la mano como si fuera la Virgen del Carmen, pero en versión deluxe. Y su hermana en República Dominicana intenta replicarlo, pero sin el carisma y sobre todo sin el chuchito y sin los zapatronchos”, deslizaba el italiano.

En el plató entonces comenzaron a hablar de antiguos posados de Terelu Campos en revistas. “Yo he visto imágenes del pasado de Terelu en la playa con tacones”, deslizaba Sandra Aladro, algo que sus compañeros confirmaban. “Y andando por la arena con los zapatronchos. Eso es increíble”, añadía Lequio.

“Y hubo un año que lo hicieron (el posado) Carmen y Terelu juntas también. Pero la primera en hacer los posados de verano fue Terelu”, valoraba Kike Calleja. Ante esto, Sandra Aladro quiso romper una lanza a favor de las dos hermanas.

Imagen de 'Vamos a ver'.

“Ya está bien que mujeres reales se pongan en bañador en una revista. Porque la mayoría de las mujeres son como las Campos y no como Gisele Bündchen. Entonces yo celebro que se muestren en bañador”, exclamó la periodista.

Sus compañeros le recordaban que a Terelu (y, realmente, a Carmen también) se las ha visto en bañador en Supervivientes, “pero no es lo mismo, sin ningún tipo de complejos”.

Sin embargo, a Lequio la justificación de Aladro no le parecía correcta, ya que no veía esa naturalidad y a esas mujeres reales: “Las portadas de Terelu tienen más retoques que un cartel electoral”. “Que los pequeños defectos que todos tenemos los los maticen un poco, es normal. Para que te saquen mal ya están los paparazzis, que siempre te sacan”, defendió entonces Joaquín Prat, el presentador de Vamos a ver.