La inesperada 'vuelta' de Mozos de Arousa a Telecinco: así les recordó 'Agárrate al sillón' tras el cierre de 'Reacción en cadena'

El pasado domingo, Agárrate al sillón tuvo una puesta de largo en prime time, para el lunes pasar a su horario habitual, las 20:00 horas. El nuevo concurso de Telecinco llegó para sustituir a Reacción en cadena, que llevaba experimentando una bajada de audiencias desde finales de noviembre.

Y es que la eliminación de los Mozos de Arousa, el equipo estrella del programa, dejó tocado al juego que presentaba Ion Aramendi. Tras año y medio, Borjamina, Raúl y Bruno se marcharon embolsándose más de 2,6 millones de euros.

Pues, bien, este miércoles, 16 de julio, los tres gallegos 'regresaron' a Mediaset por unos instantes. En el espacio capitaneado por Eugeni Alemany, una de las preguntas fue referida al trío. "¿Cómo se llamaba el equipo ganador del concurso Reacción en cadena cuyo portador era Borja?", formuló el comunicador valenciano.

La cuestión iba precisamente para un tocayo del líder de los Mozos, Borja, profesor de matemáticas seguidor de la televisión y, en concreto, del canal en el que se emite Agárrate al sillón. "Nos acabas de decir que eres muy fan de esta cadena", le recordó Alemany.

Las opciones eran "ni idea", "lo dudo" o "lo tengo", pero para el concursante no cabía duda alguna y contestó muy seguro "los Mozos de Arousa". Después de validar la respuesta, en el plató comenzó a sonar una muñeira como cariñoso guiño al conjunto de Vilagarcía de Arousa.

'Agárrate al sillón' recuerda a los Mozos de Arousa en una pregunta. Mediaset España

Fueron muchas las alegrías que los Mozos de Arousa dieron a Telecinco y viceversa, aunque su relación profesional terminó con cierta tensión. Al parecer, los participantes iban a presentar las Campanadas de Telecinco y Cuatro en 2024. "No es que nos hubiéramos hecho ilusiones, es que estaba cerrado", señaló Borjamina en redes.

Sin embargo, Mediaset nunca llegó a hacerlo oficial, siendo los conductores finalmente Ion Aramendi y Blanca Romero para la Península, y Ángeles Blanco y Ricardo Reyes para las Islas Canarias. "Hemos sido engañados", recalcaba, enfadado, el joven en el mismo tuit.

Malentendidos aparte, el pasado mes de febrero, en Land Rober, confirmaron que la empresa de Fuencarral ya les había abonado el bote millonario. Después, finalizó su contrato con esta. Como explicaron, el ingreso se hizo "un poco antes del 25 de febrero". Ese era el día que se cumplían 3 meses justos de su eliminación de Reacción en cadena.

"No esperaron hasta el último día. Estaban generosos en Mediaset", señalaron, en tono jocoso, en el programa de Televisión de Galicia. Además, se mostraron "liberados" porque ya no les unía al grupo una relación contractual: "Ya podemos hacer lo que queramos, ya no dependemos de nadie".