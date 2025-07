Blas Cantó, inesperado fichaje de 'Zapeando' para este verano con una sección propia para coronar un nuevo éxito musical

"Nos visita una persona que lleva tanto tiempo en los escenarios que podría llamarse telón, pero se llama Blas Cantó", anunciaba Dani Mateo la tarde de este jueves, 16 de julio, en Zapeando. Una nueva incorporación para el programa durante este verano.

El representante de España en Eurovisión 2021 explicó que suma 25 años arriba de los escenarios, pasando por su etapa dentro del grupo musical Auryn hasta su carrera en solitario. Llega como colaborador a La Sexta con una sección musical, en la que el objetivo es elegir las cinco mejores canciones del verano.

A pesar de que reconoció su gran interés por los singles que se convierten en grandes éxitos durante esta época del año, también confesó que va con "retardo", ya que escucha los de hace diez años atrás.

Quique Peinado, tertuliano habitual del formato, ha lanzado una pregunta a sus compañeros: "¿No os pasa que antes había canciones del verano y ahora lo son todas?". A lo que Dani Mateo aseguró que "el verano se ha comido a las otras estaciones del año".

El primer tema a examen fue La Gasolina, de Daddy Yankee. Después de que los cómicos se marcaran unos pasos de baile al ritmo de la música, Blas Cantó desveló las curiosidades que encerraba la publicación del reguetón.

"Ha sido reconocida como una de las mejores canciones de la historia por la revista Rolling Stone ha sido incluida en los fondos de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por transformar la cultura y la historia de la música para siempre", avanzó el cantante.

Blas Cantó y Nacho García en 'Zapeando'. La Sexta

No solo cambió el paradigma de la época, sino también el concepto de Cantó sobre el intérprete del tema. Ante la mirada de los colaboradores, el presentador le pidió a Blas Cantó que contara cuál era la anécdota que lo unía al de Puerto Rico. ¡Qué cab...!, lamentó el compositor entre risas.

"Volví del estudio a casa y le dije a mi chico, haciéndome el entendido del reguetón, que había un dúo que no me había dejado grabar porque estaban ocupando mucho tiempo en la sala. Cuando me preguntó quién era, le contesté: Daddy Yankee", narró. "Como Ortega y Gasset o Ramón y Cajal", bromeó Dani Mateo.

Después de analizar detenidamente La Gasolina, el presentador del espacio despidió a Blas Cantó y añadió, con humor, que "todo el mundo cree que el reguetón es de lo más simple y tiene más influencias que la Generación del 27".