La stripper de 29 años que impresiona a su cita en 'First Dates': "Estoy casada, pero me dedico a excitar a la gente"

Tercera entrega de la semana de First Dates Summer Resort en Telecinco. El restaurante más icónico de la pequeña pantalla ha dejado, ya desde hace un par de días, su decoración habitual para transformarse en un exclusivo resort veraniego en el que cualquier cosa puede suceder.

De esta manera, el presentador Carlos Sobera daría la bienvenida a una joven muy particular. "Me encanta el cachondeo y para eso me pagan a mí. Trabajo como stripper y me pagan para hacer sentir excitación a las personas", confesaba Sirey, una joven colombiana de 29 años que vive en Cataluña.

"Estoy casada", detallaba. "Tenemos una relación abierta. Mi esposo quería abrirla y, aunque al principio dije que no, vi que era una necesidad de mi marido y quise acompañarle. Lo que más gestiono ahora es el tema de mis celos", expresaba la joven.

Sirey. 'First Dates'.

Su objetivo era claro: encontrar a alguien para culminar la apertura de la relación abierta. "Me es irrelevante, me gustan las personas. Soy demisexual... tengo que conocer más a las personas para ver si hay un feeling o no", comentaba.

La afortunada que iba a conocerla sería Verónica, una camarera de 21 años y de Valencia. "Estoy en un momento en el que quiero conocer, experimentar y si se da una relación, no me vendría mal tampoco", confesaba la joven.

Verónica 'First Dates'.

La primera impresión para Verónica fue quedarse en "shock". "Pensé que iba a ser chico, pero quedé fascinada. Sentí que hubo química". Sirey tampoco dudó ni un momento. "Me encantó", comentó.

Durante la cita, la camarera confesó que llegó hace seis meses a España y que desde que pisó Valencia trabaja en un bar latino. "Me gusta bailar demasiado. Voy sirviendo y bailando", dijo. Los nervios se dejaban sentir en el ambiente. Para Verónica era su primera cita a ciegas de su vida.

"En Colombia tenía una pareja, pero todo se acabó. No creo en las relaciones a distancia", confesaba la joven de 21 años. Sirey no tardaría en intervenir para confesarle su mayor secreto. "Yo estoy casada", dijo.

Verónica, totalmente sorprendida por la noticia, expresó su opinión. "Es la primera vez que me encuentro con una mujer casada y en una relación abierta, pero estoy dispuesta a experimentar", puntualizó.

La velada llegó a su punto más álgido cuando Sirey confesó que una de sus pasiones era acudir a locales de 'swingers'. "Voy mucho a este ambiente libera, es una locura. Si vas, te va a encantar y no vas a querer salir", decía. "Quiero conocer más de ese mundo", afirmaba por su parte Verónica.

Sirey y Verónica. 'First Dates'

Ya en el jacuzzi, Sirey no dudó en realizar un baile dedicado a su cita. "Me dedico a excitar a la gente, a motivarla", comentaba. "Quedé impresionada, me gustó", decía. "Tiene un rollazo increíble, me encantaría volver a verla en otro momento", expuso por su parte Sirey.

El buen rollo entre ambas era palpable. La decisión final estaba lista. "Sí, tendría una segunda cita con Sirey y conocer un poco más de ese entorno", comentaba la valenciana. Mientras que la de Cataluña, sin dudarlo, le correspondió a la soltera. "Me gustaría conocerla profundamente", expresó.