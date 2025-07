El llamativo consejo de Jorge Javier a Cristina Lasvignes antes de relevarlo en 'El Diario' este verano: "Acuérdate bien"

La llamada le pilló de viaje con familia y amigos. De manera totalmente inesperada. Cristina Lasvignes ha sido la seleccionada para presentar El diario de verano durante las vacaciones de Jorge Javier Vázquez. La comunicadora le tomará el relevo el próximo lunes, 21 de julio.

Este miércoles, 16 de julio, BLUPER ha asistido a la presentación del proyecto que supone el regreso a la televisión de Lasvignes después de una década. Ya se lo decía Vázquez a su sustituta estival en la promoción que lanzó Mediaset la tarde de ayer: "Se te da bien hablar por hablar".

La madrileña fue redactora y directora del histórico espacio de la Cadena SER durante 8 años. Eso de escuchar testimonios se le da perfectamente. Eso sí, durante este encuentro con la prensa -el lunes se podrá leer la entrevista completa con este periódico-, la periodista ha reconocido que en esa primera entrega estará "muy nerviosa".

La que fue conductora de Tal cual lo contamos (Antena 3) vuelve al ruedo televisivo al frente de un programa que da estabilidad a las tardes de Telecinco y en el que espera mantener el listón que deja el filólogo. Este no ha dudado en transmitirle toda su energía y darle, por qué no, algún que otro consejo.

"Me ha dado muchos consejos, pero sobre algunos ha dicho: 'Esto es para ti, que quede entre tú y yo'. Y luego otros que sí me ha dado permiso para contar. Desde el minuto uno que nos conocimos, porque no nos conocíamos en persona, ha sido súper cariñoso, súper acogedor", ha aceptado Cristina.

☀️😍 ¡Cristina Lasvignes (@CrisLasvignes) lo tiene todo listo para las tardes de verano en Telecinco! 😍☀️



📺 #ElDiarioDeVerano, a partir del lunes 21 de julio, de lunes a viernes, a las 18:30h en Telecinco 👉https://t.co/1tfs9zk5ZZ pic.twitter.com/1v80D3Sl2a — Telecinco (@telecincoes) July 15, 2025

En "ese todo tipo de consejos" entra el que Lasvignes se haga pronto con el plató del talk show que produce Boomerang TV, clave en la dinámica del programa. "Me dijo que memorizase bien los nombres, porque es habitual equivocarse. Y tener cuidado con las puertas, que parece sencillo, pero alguien te sale por la derecha, por la izquierda...".

"Acuérdate bien cuando te digan los números, por la [puerta] tres, que te puedes hacer un lío", ha recordado la presentadora, que ha desvelado cómo han sido esos días en los que ha podido disfrutar de El diario de Jorge entre bambalinas, antes de pasar a la acción la semana que viene.

"Todos los días me agarraba las manos y me decía: '¿Qué tal? ¿Bien? ¡Si lo tienes controlado! No pasa nada'. Ha sido muy generoso, sobre todo me ha dicho que tenga controlado el plató, los nombres, las entradas y las salidas", ha relatado.

Jorge hace balance de curso

La presentación de Cristina Lasvignes como conductora de El diario de verano ha coincidido con la publicación de las reflexiones de Jorge Javier Vázquez en la revista Lecturas. En su escrito, comparte significativas reflexiones sobre su primera temporada capitaneando el talk show.

"Con El diario de Jorge de poco me sirvieron los casi treinta años de profesión que llevo a mis espaldas. Me ganó la partida el miedo", acepta el de Badalona, hablando luego sobre Lasvignes. "La veré con placer desde casa mientras esté disfrutando de unas vacaciones que espero que vengan con premio de todo tipo. Porque a partir de ahora, lo tengo claro, comienza la mejor época de mi vida".