Susana Díaz tras los ataques en Torre Pacheco: "Cuando lleguen a casa, estos inmigrantes estarán cuidando a sus abuelas"

Torre Pacheco no descansa. Todo empezó el pasado miércoles, cuando un pensionista de 68 años fue presuntamente agredido por un joven de origen magrebí en el municipio. A partir de ahí, la tensión ha ido en aumento.

Desde entonces, ha habido peleas entre vecinos, insultos racistas, disturbios y mucho miedo en las calles.

Para intentar calmar la situación, la Guardia Civil ha enviado más agentes y ya hay nueve personas detenidas. Aun así, el ambiente sigue muy tenso y la preocupación crece, mientras el tema no para de generar debate en los medios de comunicación.

Los altercados continúan. Europa Press

Ha sido esta mañana en Espejo Público donde la ex presidenta andaluza y colaboradora, Susana Díaz, ha hablado claro sobre lo que está ocurriendo: "Torre Pacheco no tendría la riqueza que tiene hoy si no fuese por esos inmigrantes".

La ex política no ha dudado en dar su opinión ya que según defiende, la economía del pueblo, que depende en gran parte del campo, se sostiene gracias a la mano de obra inmigrante. "El 80% de los contratos del campo, y es un municipio puntero en agricultura extensiva, es de estos inmigrantes", explica con contundencia.

Y es que según aclara, en su opinión, sin ellos no se podrían mantener ni el nivel de producción, ni muchos de los servicios que hoy funcionan.

Sin embargo, durante su intervención, también quiso poner el foco en los hijos de inmigrantes que han nacido en España, una generación que según defiende en directo, es la que más estaría sufriendo.

Varios agentes antidisturbios de la Guardia Civil, desplegados en Torre Pacheco. J. I. M.

"Te llamas Ibrahim pero eres igual de español que mi hijo que se llama José", comenzó diciendo, mientras denunciaba que muchos de estos jóvenes, que han nacido aquí, son los que sufren discriminación y no se sienten aceptados.

"Es el moro, como dice en el chat, de mierda", recordó, refiriéndose a los insultos que han salido a la luz tras destapar el chat de Telegram por donde se organizan muchos grupos ultras.

Díaz alertó de que si no se les da una oportunidad real, acabarán sintiéndose apartados y eso traerá problemas en el futuro.

Además, lanzó un mensaje directo a los grupos radicales que, según ella, están usando el odio como excusa para atacar. "Este discurso del odio me parece preocupante… esa gasolina le puede meter fuego a un país como el nuestro", dijo.

Y añadió que muchos inmigrantes "ingresan más de lo que gastan" por lo que, gracias a ellos, "se sostienen las pensiones" y "muchos colegios siguen abiertos por tener mayor natalidad que nosotros".

La colaboradora no ha dudado en hablar del tema. Antena 3

Es por ello, que insiste en que si no fuera por ellos "no tendríamos los datos que tenemos hoy" y que "a esos ultras, matones los pondría yo a 40 grados a coger melones en esos campos de Torre Pacheco, para que toda esa ira la tengan arando el campo".

Díaz cerró su intervención pidiendo más coherencia, ya que según ella "están haciendo el trabajo que muchos españoles no quieren hacer", recordándoles que "cuando vuelvan a sus casas, esos matones, a sus abuelos y abuelas los estará cuidando sobre todo mujeres inmigrantes y les estará preparando la comida".

Mientras tanto, en Torre Pacheco, los vecinos esperan que vuelva la tranquilidad, la convivencia y el respeto que siempre han tenido.