Sonsoles Ónega se rompe al entrevistar a Josep Lobató tras perder el habla: "Pero qué grande eres, nunca te rindes"

Una década después de que una enfermedad desmielinizante cambiara su vida para siempre, Josep Lobató ha vuelto a la televisión.

El que fuera una de las voces más reconocibles de la radio española y presentador de programas como Ponte a prueba en Europa FM, por el que recibió un Premio Ondas, ha reaparecido en Y ahora Sonsoles para ofrecer uno de los relatos más conmovedores del programa.

Hoy, Josep solo puede pronunciar unas pocas palabras: 'café', 'sí', 'no', y los nombres de sus padres, Juan y Ana. El resto de su comunicación se basa en monosílabos, gestos cargados de intención, y una expresividad que traspasa la pantalla.

Sonsoles Ónega no pudo evitar emocionarse durante la entrevista. Visiblemente conmovida, reconoció: "Le impide hablar, pero no comunicarse con los demás. Ahora has tenido que aprender a comunicarte de otra manera".

Junto a él estuvo David, su compañero y traductor en esta nueva forma de comunicación. Fue él quien explicó el origen del trastorno: "Sufrió un ictus, y a partir de ahí empezó todo. Le ha exigido mucha resiliencia. Él sabe que no es una mejora que pasa de 0 a 10. Es trabajar cada día".

Sonsoles Ónega y Josep Lobató. 'Y ahora Sonsoles'.

Ese trabajo incluye sesiones intensas de neurologopedia, ejercicios físicos y mucha constancia. La tecnología también es una herramienta fundamental en su día a día. "Él se comunica a través de imágenes y tiene una aplicación para que le lean todos los mensajes", detalló David.

Emocionada, Sonsoles le dijo: "Es mejor mandarte un audio, entonces". A lo que Josep respondió con una sonrisa, dejando claro que, aunque haya perdido la voz, sigue teniendo intacta su esencia.

Sonsoles quiso saber cómo está siendo su evolución: "¿Cómo se da su progreso?". La respuesta fue clara: "Poco a poco. Lo que más le cuesta es la parte de poder comunicar lo que piensa", dijo entonces David.

Y ahí, la presentadora resumió el mensaje que dejó su invitado: "El que quiere, puede. Este es el mensaje que tenemos de Lobató".

Sonsoles Ónega, Rosa López y Josep Lobató. 'Y ahora Sonsoles'.

La entrevista tuvo también un momento especial con la aparición de Rosa López, amiga personal de Josep, quien conectó en directo con el programa. "Me apoyo mucho en él. Al final, lo que está claro es que tu esencia es lo más importante", expresó con mucha emoción que hizo que tanto Sonsoles como sus invitados cayeran en lágrimas.

Ya en el tramo final, la presentadora quiso dejar una reflexión más: "La vida no siempre es de color de rosa, pero son los retos que la vida te pone", dijo.

Y añadió: "Al final, el que lucha con actitud ante la vida es el que vence". Y con la voz quebrada, fue más allá: "¡Pero qué grande eres, nunca te rindes!". "El carácter es el destino. La forma en la que uno afronta la vida es la solución, eres la leche", expresó la presentadora.

Josep, por su parte, quiso lanzar un mensaje de ánimo a todas las personas que atraviesan situaciones similares: con trabajo, actitud y ganas, es posible avanzar.