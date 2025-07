El excolaborador de 'El Chiringuito de Jugones' que pasa a formar parte del cuerpo técnico del Getafe CF

Darío Montero, ex tertuliano de El Chiringuito, se une al cuerpo técnico de José Bordalás en el Getafe CF. El periodista tiene el título de entrenador de la UEFA A y ha formado parte de las canteras de CD Toledo y RCD Espanyol. Además, suma a su formación un Máster en Dirección Deportiva (RFEF) y su puesto como profesor del Máster Barça Innovation Hub.

En el año 2023, dejó su puesto como colaborador en el programa de Josep Pedrerol. "Es mi último programa hoy", anunció Montero después de fundirse en un abrazo con el presentador. Y añadió: "Es una semana difícil. Me voy agradecido, sobre todo, a la gente que nos ve porque si no están ellos detrás, no estaríamos ninguno de nosotros aquí".

Un fichaje que ha anunciado el propio Getafe CF a través de sus redes sociales, en el que han presentado a su equipo técnico para la nueva temporada futbolística 2025/2026.

En la imagen que ha compartido el equipo azulón, se ha podido distinguir a Darío, convirtiéndose rápidamente en un tema a comentar para los seguidores del equipo.

👔 Nuestro cuerpo técnico 2025/26



Bienvenidos a vuestra casa, Diego, Francisco y Darío 💙 pic.twitter.com/yg2mtF5oD3 — Getafe C.F. (@GetafeCF) July 14, 2025

Trayectoria de Darío Montero

Su experiencia en El Chiringuito de Jugones, programa que recoge la actualidad deportiva, provocó su salto a la fama. Aunque al principio se encontraba detrás de las cámaras, como redactor, poco a poco fue subiendo de puesto.

Se convirtió en tertuliano, ocupando un papel destacado en el formato, e incluso llegó a ocupar el puesto de Pedrerol en varias ocasiones, mientras se encontraba de vacaciones. Consiguió que le consideraran una pieza esencial en el programa gracias a sus exclusivas, especialmente las que estaban ligadas al Fútbol Club Barcelona.

Se despidió, entre lágrimas, anunciando un nuevo rumbo en su carrera profesional. "Para mí ha sido un honor estar aquí", manifestó el periodista antes de marcharse. Al presentador de El Chiringuito le agradeció por su trato, sobre todo, en lo personal, al igual que a todo el equipo de redacción, marketing, cámaras, maquillaje y a Atresmedia.

"Te irá muy bien", pronosticó Josep Pedrerol en su despedida. Un mensaje que ahora toma sentido, ya que ocupará uno de sus puestos soñados, acompañando al entrenador del Getafe FC, José Bordalás.