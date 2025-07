La emoción de Gisela en la final de ‘Tu cara me suena’ que adquiere otro significado tras conocer su separación

La cantante Gisela se ha separado de José Ángel Ortega, con el que llevaba una relación de diez años y con quien es madre de una niña en marzo de 2024. Una información que compartió Lorena Vázquez en el programa Y ahora, Sonsoles, y que fue confirmado por la propia artista, que está de plena actualidad por haber sido finalista de Tu cara me suena.

Tras saberse la noticia, el concurso de Gisela se ve con otros ojos. Y es que ella ha sido un chute de luz durante toda la edición del concurso de imitaciones, apostando por hacer reír a sus compañeros con chistes terriblemente malos, sin que nadie supiese lo que le estaba pasando por dentro.

En la gran final, eso sí, Gisela estaba muy emocionada. Para la ocasión eligió imitar a P!nk, con el tema Nothing compares 2 U, original de Prince y popularizado por Sinead O’Connor. “Comenta hasta donde quieras con el público, pero, ¿por qué has elegido esta canción hoy?”, le proponía Manel Fuentes, el presentador, antes de subirse al clonador que la convertiría en la cantante americana.

“Pufff”, fue lo primero que Gisela dijo, demostrando cierto nerviosismo y pudor. “Primero, porque es una canción más de mi generación, que mezcla con una cantante, P¡nk, que abarca mucho más”, afirmaba la artista catalana.

Y, tras esto, dio una explicación más personal de por qué había elegido la canción. “Y, luego, porque tiene una carga sentimental y, cómo decirte, un punto de conexión conmigo en este momento de mi vida. Y creo que, ahí, voy a poder ponerle, si no me traiciona la emocionalidad y no se me rompe la voz, toda el alma que pueda”, aseguraba.

Gisela en 'Tu cara me suena' como P!nk.

“¿Sabes qué pasa, Manel? Que la música siempre nos salva”, terminaba por decirle a Fuentes, antes de subirse al ascensor y ya aparecer ante la cámara caracterizada como P!nk.

La actuación de Gisela fue pura emoción, y acabó con las lágrimas asomándose a sus ojos. “Pura emoción”, valoraba entonces Manel Fuentes. La artista catalana, tras las valoraciones, en las que Lolita destacó que ha actuado estando “buena, mala o comproblemas”, y estando todavía emocionada, quiso hacer una dedicatoria.

“No sé si esto procede o no procede , pero siento que tengo que hacer esto ahora mismo. Esta canción se la quiero dedicar a una persona que, sin él, yo no estaría aquí. Y, hoy, nos ha dejado. Quería dedicársela a Toni Cruz. Porque sin él, yo no estaría aquí. Así que, Toni, esto va para ti: Nothing compares 2 U, nadie se compara a ti”. De esa manera, Fuentes se sumó al homenaje al fundador de Gestmusic, que había fallecido ese mismo viernes.

En cualquier caso, ahora la actitud de Gisela en la gran final se puede ver desde un prisma diferente, y se puede comprender cuál era esa carga sentimental que arrastraba la canción en sí.