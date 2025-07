Sonsoles Ónega, en shock al saber el gran plan de Melani tras ganar 'Tu cara me suena': "Tu voz no se puede perder"

Con solo 18 años, Melani García ha logrado lo que parecía imposible: convertirse en la ganadora más joven de la historia de Tu cara me suena. Su espectacular interpretación de I Dreamed a Dream, metiéndose en la piel de Anne Hathaway en Los Miserables, le valió el aplauso unánime del público y el jurado.

Pero Melani no es nueva en esto. La joven valenciana deslumbró en La Voz Kids y representó a España en Eurovisión Junior. Ahora, con un 11,57 en la EBAU y el sueño cumplido de ganar el talent show de Antena 3, sigue con los pies en la tierra.

"Se dice que mi generación está enganchada al móvil, pero muchos padres me dicen que soy un ejemplo. Nada de esto llega sin esfuerzo", confesaba ante Sonsoles Ónega en una de sus entrevistas tras la final.

Melani compaginó los ensayos del programa con los exámenes de Selectividad, y el equipo de Tu cara me suena lo tuvo claro desde el principio.

"Siempre me ponían la última en los ensayos para que pudiera estudiar. Sabían que los estudios eran muy importantes para mí, y se portaron súper bien", explicaba con una sonrisa.

Sonsoles Ónega y Melani García. 'Y ahora Sonsoles'.

"Qué bonito que hayan priorizado tu formación", le reconocía Sonsoles, visiblemente impresionada. Y no tardó en lanzar la gran pregunta: "¿Te ves en Eurovisión?".

"Soy muy eurofan, me encantaría ir algún día, pero no quiero hacerlo deprisa. Quiero prepararlo bien y con algo que me guste", respondía con claridad. La joven artista, que acaba de empezar la carrera de Bellas Artes, no piensa frenar.

"En nada se estrena mi primera película. Voy a seguir componiendo, estudiando… y a seguir", decía con naturalidad. "Tu voz no se puede perder", le soltó Sonsoles, emocionada.

A pesar de la victoria, Melani no pierde la perspectiva. Rodeada de artistas con más experiencia, asegura que no se lo esperaba.

"Todos mis compañeros me daban mucho respeto. Yo venía de empezar la carrera y ellos son artistazos. Todo el rato me comparaba con ellos", confesó sin ningún filtro ante la presentadora de Antena 3.

"Yo pensaba que ganaría Esperanza. Tiene más de tres millones de seguidores, no imaginaba que sería yo", añadía finalmente con una humildad que conquistó a la audiencia y que no pasó desapercibida por nadie.