Gloria Camila no se corta y carga contra la hermana de Michu: "Da clases la gente que menos tiene que darlas"

Tardear ha tenido una jornada calentita este 14 de julio. El magacín ha comenzado dando una pincelada a una de sus exclusivas del día: Tamara, la hermana de Michu, ha cargado duramente contra Gloria Camila.

El magacín se teñía de rojo para mostrar a Gloria Camila las primeras declaraciones de la hermana de su excuñada que tenía el formato en exclusiva. Se trataba de un adelanto, dado que el programa iba a mostrar más declaraciones de Tamara contra la actriz.

“Nunca [la familia Ortega Cano] se ha ocupado. No han querido saber nada”, ha declarado Tamara al programa producido por Unicorn. “No saben qué amistades tiene o cómo va”, expresaba.

El espacio mostraba, entonces, las palabras que Tamara lanzaba contra la protagonista de Dos vidas. “Lo único que le pido es que se ocupe de su sobrina. Lleva cuatro días sin saber cómo está Rocío [hija de Michu y José Fernando]. Si me llama a mí, yo le paso a Rocío”, confesaba.

“Ella [Gloria Camila] es la que le está dando la espalda a Rocío. La niña tiene ocho años, así que es ella, como adulta, la que debe llamarla”, concluía. Frank Blanco le preguntaba, entonces, a la colaboradora, quien se mostraba visiblemente afectada.

Gloria Camila en 'Tardear'. Mediaset

“Es tu primer día en el plató de Tardear tras esta semana difícil”, anunciaba Blanco. “Lo es y parece que no acaba”, respondía la hija de Rocío Jurado. “Esto que hemos visto es una parte de una conversación que hemos tenido con la hermana de Michu, Tamara”, contextualizaba el presentador.

“Ahí hay unos cuantos recados, ¿quieres responder a alguno?”, preguntaba Blanco. “Obviamente, voy a contestar. Es todo mentira, estoy alucinando”, replicaba de manera contundente Gloria Camila.

Frank Blanco y Gloria Camila en 'Tardear'. Mediaset

El periodista le recordaba a la colaboradora que una de las quejas principales de la hermana de su excuñada, recientemente fallecida con apenas 33 años, era que parecía que Gloria Camila no estaba prestando atención a su sobrina.

“Es mentira que lleve cuatro días sin ver a la niña. Si ella estuviese con ella, vería que es mentira. Como no la tiene, no sabe si hablo yo con ella”, respondía. “De verdad, a Tamara no le interesa entrar en esta guerra. Primero, no quiero guerra y segundo, no le conviene”, advertía la modelo.

Gloria Camila en 'Tardear'. Mediaset

“Aquí da clases la gente que menos tiene que darlas”, apostillaba la ex de Kiko Jiménez, siendo un claro dardo contra Tamara. Frank Blanco le revelaba a la contertulia que el equipo del programa, “había hablado con la madre de Michu”.

“Y yo también”, respondía Gloria Camila, quien afirmaba que había buena relación con la exsuegra de su hermano. “Con Inma, no tengo ningún problema. De hecho, la he llamado para hablar con ella y ver qué tal estaba”, respondía la actriz.

El presentador terminaba preguntándole cómo se sentía. “Estoy un poco cabreada y también triste. Sigo en shock y asimilando mucho. Tenemos un proceso largo, con abogados y todo. A la vez estoy enfadada porque no entiendo esto”, concluía.