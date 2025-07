Alba Carrillo, sobre las excusas por el fracaso de 'La familia de la tele': "Es echar balones fuera, en TVE no se censura"

El pasado sábado, vio la luz en La 2 Pasa sin llamar, programa presentado por Inés Hernand, Alba Carrillo, Mariona Casas y Carmina Barrios que se grabó entre noviembre y diciembre de 2024. A nivel estético y de contenidos, todo apunta a que el espacio nocturno era el germen de La familia de la tele.

Tanto Hernand como Carrillo formaron parte del show vespertino, que tan solo duró 32 entregas por sus bajas audiencias. La primera, como presentadora. La segunda, como colaboradora. BLUPER charló el pasado sábado en exclusiva con Carrillo y no dudó en preguntarle por el fracaso del formato de La Osa Producciones Audiovisuales.

"Era una crónica de una muerte anunciada porque ni se nos dio la posibilidad de hacerlo, ¿sabes? O sea, desde el principio ya estábamos en el objetivo, con críticas y tal. El último día, cuando me pidieron una reflexión, dije que no había sido ni un error, ni un fracaso, porque lo hemos intentado", afirmó Carrillo.

"He ido a trabajar como si ese programa fuera a durar veinte años, hemos puesto todas las ganas. A veces las cosas no surgen. En las relaciones lo pones todo y no funciona, a veces. Nos han enseñado que si lo pones todo funciona... Mr. Wonderful ha hecho mucho daño", señalaba.

La madrileña quiso hacer "mención especial" a Inés Hernand y Aitor Albizua: "Inés Hernand, que ya había trabajado con ella en Pasa sin llamar, y a Aitor Albizua. Ambos han sido los grandes descubrimientos, la parte joven y la que menos experiencia tenía en el sector. Han salvado esto con dignidad y aplomo. Nos llevamos un trabajo bien hecho y muchas cosas bien aprendidas".

Alba Carrillo y Lydia, en un pódcast de Mtmad. Mediaset España

Además, este periódico puso en contexto a la entrevistada con unas declaraciones de su compañera Lydia Lozano sobre lo sucedido con La familia. Poniendo por delante que el espectador medio del programa no se correspondía con el público que consume Televisión Española, la periodista insistió en que la pública "es un terreno muy duro" porque "hay mucha línea roja".

"Somos cinco, seis o siete caballos desbocados que nos meten en una cuadra [...] Éramos cinco o los que fuéramos haciendo lo que nos daba la gana", explicó Lozano, asegurando que ya había advertido al resto del equipo de ello cuando se empezó a barruntar el fichaje del 'mundo Sálvame' por la pública.

Alba no podía estar más en desacuerdo con estas afirmaciones: "Estoy en contra total. Siempre que dicen que en TVE no hemos podido ser nosotros, yo digo que no es verdad. Yo fui de las primeras de la hornada en llegar a la cadena y a mí jamás me han vetado nada, he podido ser yo en mi máximo esplendor".

"Creo que eso es una manera de justificar que las cosas no estén funcionando y una manera de echar balones fuera. En Televisión Española no se censura", llegaba a asegurar la modelo.