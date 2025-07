Alba Carrillo 'pasa sin llamar' a la noche de La 2: "Las críticas a mi trabajo en TVE son parte de la democracia"

Sábado, 12 de julio, a las 23:00 horas, en La 2. Esta es la fecha, hora y dial en la que Televisión Española ha decidido emplazar Pasa sin llamar, programa grabado desde diciembre de 2024 y que la pública decide ahora sacar a la luz. Alba Carrillo, Inés Hernand, Mariona Casas y Carmina Barrios recibirán en su 'pisito' a distintos personajes para entrevistarles en profundidad.

BLUPER ha podido charlar largo y tendido y en exclusiva con Alba Carrillo sobre el formato de Winwin Audiovisual (EnREDa2, Los pilares del tiempo...), el cual considera "fresco y muy necesario": "Parece que las mujeres no podemos hacer programas nocturnos". Y es que el espacio tiene como telonero otro encabezado por mujeres, Al cielo con ella, con Henar Álvarez (22:00 horas).

Curiosamente, Pasa sin llamar es el primer programa que grabaron juntas Hernand y Carrillo, solo que ve la luz una vez cancelado el segundo, La familia de la tele. A afirmaciones como las de Lydia Lozano, que dejaba caer que en la pública no les habían dejado ser ellos al cien por cien, Alba contesta tajante: "Es una manera de echar balones fuera. En TVE no se censura".

Bake Off: Famosos al horno, Mañaneros, El Cazador Stars, D Corazón... Si hace unos años, a la modelo le hubieran dicho que se convertiría en uno de los rostros más reconocibles de TVE, quizá no lo hubiese creído. Y es que nada parece echar de menos de su etapa en Telecinco: "La cadena está muy politizada y no opino igual". Es más, recomienda que vuelvan "al corazón respetuoso, pero gracioso".

"Las críticas a mi trabajo en TVE me parecen más democráticas. Cuando estás en una privada, estás al arbitrio de las personas que mandan, pero en TVE las críticas son parte de la democracia", afirma, sin "miedo a la diversidad de opiniones" por el hecho de que su casa profesional sea de titularidad pública.

TVE te define como "el contrapunto de Inés Hernand" en Pasa sin llamar.

Bueno, el contrapunto... Al final, nosotras somos muy parecidas en muchas cosas. En ideas básicas, como la visión progresista y crítica, pero es verdad que ella va a llevar la parte, no sé si decirte, seria. Yo voy a ser más cachonda, con mi humor ácido. Por eso soy el contrapunto.

¿Cómo habéis llevado la espera?

Esto lleva grabado desde noviembre y la verdad es que teníamos muchísima ilusión, pero ya lo dábamos por perdido. Ha sido una alegría enorme que al final le den el voto de confianza. Hacía falta un prime time de las mujeres.

Creo que va a gustar mucho. Es reivindicativo desde el humor. Es fresco y muy necesario, que parece que las mujeres no podemos hacer programas nocturnos.

De hecho, el sábado hacéis tándem con Henar Álvarez en La 2...

Lo han programado así y la verdad es que Henar es la pera. Es el punto, el paquete, que convierte la noche de los sábados en absolutamente estupenda.

¿El programa puede quedar muy desactualizado? ¿Sabes si se ha tenido que editar mucho?

Es verdad que había cosas que eran muy de actualidad, pero grabábamos muchísimas horas y por suerte hay muchas cosas que son entrevistas profundas. Vamos a entrevistar a gente que todo el mundo conoce, pero desde otro punto de vista. Al hablar de sentimientos, eso no se desactualiza nunca.

Uno de las puntos positivos de Pasa sin llamar es que confluyen distintas generaciones, en un momento en el que parece que existe interés en generar conflicto entre ellas.

Nosotras, al revés. No vamos a tomárnoslo como una competencia, sino en encontrar el punto en común. Son mujeres con los problemas, las alegrías y las diferentes vicisitudes de su vida. Aprendemos todas de todas. Es gracioso, porque Mariona le enseña cosas a Carmina, Carmina nos aporta valores que pensamos lejanos, pero que son de toda la vida... Es lo bonito de este programa. Las mujeres, juntas, somos muy poderosas.

Alba Carrillo, en 'La familia de la tele'. RTVE

¿Te ha recordado Pasa sin llamar por momentos a Hable con ellas?

Es bastante diferente. Nosotras se supone que estamos como en una casa, que luego ha habido otros programas que se daban en casas, como La familia de la tele, pero la idea primigenia era la de Pasa sin llamar.

Nosotras hacemos las maletas y nos vamos todas juntas a una casa, a aprender unas de otras. Es verdad que no es exactamente igual, puede tener una ligera similitud, pero no me ha recordado a Hable con ellas.

Muchos de tus compañeros de La familia de la tele han hablado de la agonía de los últimos programas antes de la cancelación. ¿Cómo lo viviste tú?

Era una crónica de una muerte anunciada porque ni se nos dio la posibilidad de hacerlo, ¿sabes? O sea, desde el principio ya estábamos en el objetivo, con críticas y tal. El último día, cuando me pidieron una reflexión, dije que no había sido ni un error, ni un fracaso, porque lo hemos intentado.

He ido a trabajar como si ese programa fuera a durar veinte años, hemos puesto todas las ganas. A veces las cosas no surgen. En las relaciones lo pones todo y no funciona, a veces. Nos han enseñado que si lo pones todo funciona... Mr. Wonderful ha hecho mucho daño.

Mención especial a Inés Hernand, que ya había trabajado con ella en Pasa sin llamar, y a Aitor Albizua. Ambos han sido los grandes descubrimientos, la parte joven y la que menos experiencia tenía en el sector. Han salvado esto con dignidad y aplomo. Nos llevamos un trabajo bien hecho y muchas cosas bien aprendidas.

En La familia de la tele coincidiste con personas con las que tuviste tus más y tus menos en el pasado, en Sálvame. ¿Cómo ha sido reencontrarse con ellos?

Bonito, porque era en otro contexto. Todos habíamos pasado por nuestra noche oscura del alma, nuestro desierto personal. He visto a unos compañeros como más trabajado, en un contexto diferente, porque era TVE. He estado feliz y no puedo decir nada negativo

Le guardo mucho cariño al programa, pese a haber sido corto, y reencontrarme con compañeros, después de haber aprendido lecciones de la vida todos, ha sido bonito.

Lydia Lozano dice que el problema de La familia de la tele es que querían meter "a cuatro potros desbocados en una cuadra", que en la pública no se podía hacer lo mismo que en Sálvame...

Estoy en contra total. Siempre que dicen que en TVE no hemos podido ser nosotros, yo digo que no es verdad. Yo fui de las primeras de la hornada en llegar a la cadena y a mí jamás me han vetado nada, he podido ser yo en mi máximo esplendor. Creo que eso es una manera de justificar que las cosas no estén funcionando y una manera de echar balones fueras. En TVE no se censura.

Alba Carrillo, colaboradora de 'D Corazón'. RTVE

Llevas un tiempo en la pública. ¿Cómo llevas que tu trabajo esté fiscalizado por el Congreso y no solo por una directiva, como podía ser en Mediaset?

Me parecen críticas más democráticas. Cuando estás en una privada, el arbitrio son unas personas que mandan, pero en TVE es parte de la democracia. Todo lo que sea someter ciertas cosas a la opinión de muchas personas siempre es positivo. No me da miedo la diversidad de opiniones, no me genera ningún problema.

¿Qué tal te ves en D Corazón?

Pues, mira, estamos súper contentos, nos hemos consolidado. Te diría que es el mejor equipo con el que he trabajado, mis compañeros me lo ponen fácil. Y luego Anne Igartiburu, que es un peso pesado de la comunicación. Nos entiende a todos. También tenemos la nueva incorporación de Javier de Hoyos, que da un toque fresco y es súper generoso. Me da la vida ir a trabajar los fines de semana.

Sin ser oficial, ahora retiran de Telecinco a vuestro competidor, Socialité.

Nosotros vamos a seguir remando como si tuviéramos competencia. Nunca tenemos esa sensación de que D Corazón compite contra Socialité, salimos a darlo todo. Y no solo nosotros, toda la gente que hay: redactores, los que montan vídeos...

¿Ves Telecinco?

No, está muy politizada y yo no opino igual. Me pongo nerviosa, los veo tan radicales, que no me gusta. A veces veo Código 10, pero como también están politizándolo todo tanto, pues francamente no me apetece. No quiero tanta política, quiero más frescor.

Creo que tienen que volver al corazón, con respeto, pero gracioso. La gente ya va a acabar hasta las narices. Ni unos, ni otros.

Este verano, la cadena tira de una de sus grandes bazas, Terelu Campos, que va a presentar Fiesta.





Alba Carrillo concursó en la primera edición de 'Bake Off: famosos al horno'. RTVE Sí, pobrecita. Me da pena por Terelu porque creo que podría presentar algo mejor. A mí me hicieron mucho daño en ese formato, no me parece que trabajen con buenas artes. Por lo bien que me cae Terelu, no me gusta el formato para ella, pero hay que comer.