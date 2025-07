Una soltera de 34 años de Madrid asombra a su cita en 'First Dates': "Tengo una enfermedad rara sin cura"

First Dates vuelve con más fuerza que nunca, una vez más, en Cuatro. En la emisión de este miércoles, el popular dating show contaría con la visita de un soltero muy especial.

"Trabajo con gente enferma y siempre tienes que estar ahí. Aparte de tratar sus enfermedades, tienes que estar ahí psicológicamente con ellos. Son cosas que van en mi trabajo", se presentaba Borja (39 años) de Cáceres.

"Cuando llego a las 8 a casa estoy hasta las 5 de la mañana jugando", confesaba su gran adicción a los videojuegos. "Lo hago cuando al día siguiente no trabajo", remarcaba su profesionalidad.

"Llevo 14 años soltero y la última pareja que tuve acabé fatal. Me costó mucho recuperarme y casi tuve que ir a terapia. Estuve jodido, todos los días llorando y sin salir de casa", se abría en canal sobre su experiencia en el amor.

La afortunada que iba a conocerle sería Laura (34 años) de Madrid. "Tengo una personalidad destacada, soy charlatana y dicharachera y extrovertida. Mucha personalidad a la vez que complicada, ese es el punto picante de todo", se presentaba en el programa.

La primera impresión de Borja fue muy positiva: "Me ha parecido muy guapa". Durante la cita, el de Cáceres le contaba su gran afición con los videojuegos.

Ante su sorpresa, ella también era una amante del mundo del videojuego. "Está bien compartir esto porque he conocido a gente que lo ve de una forma contraria", señalaba él.

Borja, 39 años, en 'First Dates'

"Antes, podría echar hasta 12 horas al día jugando. En pandemia hasta 24 horas con mis amigos y demás", explicaba Laura. "Los hospitales y yo no somos compatibles", comentaba ella al conocer que Borja es celador.

"Tengo una enfermedad rara, es neurofibromatosis, que la tiene solo el 8% de la población. Te produce nacer con malformaciones, por ejemplo, yo tengo manchitas por todo el cuerpo", hablaba sin reparo.

"Lo llevarás bien, imagino. ¿Tienes tratamiento?", se preocupaba Borja sobre la enfermedad de su cita. "No tiene tratamiento, te genera tener TDAH, esclerosis y dificultades en el aprendizaje", le explicaba ella.

"Podría haber nacido con un tumor o con un tercer brazo", incidía Laura sobre su enfermedad. Tras contar este aspecto tan íntimo de su vida no dudó en dar su opinión sobre cómo veía a Borja durante la cita.

Momento de la cita entre Borja y Laura, en 'First Dates'

"Todo el rato le estaba sacando tema. Él está todo el rato callado y una persona así me da pereza. He tenido que tirar de él", señalaba la soltera madrileña.

"Nunca entenderé que la gente haga daño a otros y que te hundan mentalmente porque una relación no vaya bien", le decía Borja a Laura que le confesó también sus malas experiencias en el amor.

Decisión final entre Borja y Laura, en 'First Dates'

La decisión final parecía una incógnita. "Tendría una segunda cita, tenemos las mismas aficiones. He disfrutado mucho con ella en la cita", decía Borja.

"No tendría una segunda cita, me gusta que los chicos sean más directos no que les lleve yo. Es lo que más me ha chocado pero podemos jugar juntos online a algunos videojuegos", rechazaba Laura a su cita en el programa.