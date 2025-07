Melody vuelve a Antena 3 un mes después de su comentada visita a 'El Hormiguero': estará en la final de 'Tu cara me suena'

Doce años después de su participación, Melody regresa a Tu cara me suena. Como ha confirmado la propia cantante en sus redes sociales, estará presente en la final del próximo viernes, 11 de julio, aprovechando que Ana Guerra la imitará al ritmo de Esa Diva. Melani García, Gisela Lladó, Mikel Herzog Jr. y ella se disputarán la victoria.

La representante de España en Eurovisión 2025 vuelve a Antena 3 un mes después de acudir a El Hormiguero tras quedar antepenúltima en el festival. Fue su primera entrevista en televisión posterior al batacazo, una aparición que prefirió hacer en el programa de Pablo Motos y y no en La Revuelta, en Televisión Española.

Una semana antes, en la rueda de prensa que ofreció junto a la pública, se mostró molesta por unas bromas que hicieron David Broncano y su equipo sobre el hecho de que cancelase su agenda inmediata después del certamen. La artista interpretó que se burlaban de ella por priorizar su salud mental y exigió unas disculpas. El presentador de La 1 se negó a pedir perdón.

Así, la visita a El Hormiguero estuvo repleta de pullas a la Corporación y al propio Broncano. "He notado a los medios revueltos, que han hecho comentarios que no me han parecido acertados. Puedo gustar más, menos, pero he ido para no hacer daño a nadie", aseguraba Melody.

"Con mi verdad siempre, sin faltar el respeto a nadie. Y desde que pedí que quería unos días de descanso porque no me sentía bien, hasta la rueda de prensa, se han dicho cosas que no son verdad", afirmaba la sevillana, ante Motos.

Ahora que las aguas parecen más calmadas, Melody saltará de nuevo a la cadena de Atresmedia. Todo apunta que para ayudar y valorar la actuación final de Ana Guerra. O incluso para cantar a dúo con ella, como parte de la dinámica del talent show de Original y Copia.

En el formato de Gestmusic, allá por 2014, Melody finalizó en segunda posición, en una tercera edición que ganó Edurne. En esa final, la andaluza sorprendió con una imitación de su admirada Lola Flores, con A tu vera.

Y, como anécdota, el paso de la abanderada española por Tu cara me suena también será recordado por el problema técnico que sufrió en una de las últimas galas. Interpretó a Alesha Dixon con su mítico The Boy Does Nothing y llegó a empezar el número, pero "un problema con el playback" obligó a parar la canción. "Estas son las cosas del directo", bromeó. La organización le permitió repetir la actuación e incluso ganó esa entrega.