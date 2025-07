Joaquín Prat apunta a Carmen Borrego tras su última portada: "No nos mofamos de compañeros, pero de esto sí"

Miércoles de portadas de revistas y Carmen Borrego como protagonista principal. La colaboradora de televisión ha concedido una entrevista donde ha hablado, y mucho, sobre su sobrina Alejandra Rubio.

"A Alejandra le sobramos todos. No tengo la misma relación que tenía cuando era pequeña, era espectacular. Mi vida no depende de lo que diga ella", apuntaba Borrego en la portada de Lecturas.

Sobre estas declaraciones no dudaron en hacerse eco en Vamos a ver, el magacín de Telecinco donde trabajan Carmen Borrego y Alejandra Rubio.

"¿Cómo nos vamos a mofar nosotros? No nos mofamos de compañeros de sofá, no. Pero el perro, de eso sí que nos podemos reír, con ella", arrancaba, entre risas, Joaquín Prat.

El presentador de Telecinco hacía referencia al posado donde Carmen sale acompañada de un perro de color negro. Más adelante, darían más pistas sobre quién es este nuevo amigo canino de la tertuliana.

"Es de una gran amiga, lo especifica en la entrevista", recordaba Giovanna González. "El perro es para el posado porque le venía bien con ese primer bañador", apuntaba también Prat.

Por su parte, Alessandro Lequio daría la nota graciosa en el debate: "Carmen Borrego y Chomín son la nueva pareja mediática. Ella da el salseo y él pone el morro".

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

"Bravo por ella, por ser tan divina, auténtica y natural. Aplaudo el valor, de verdad, porque en esta época de apariencias y retoques que salga sin complejos con ese cuerpo, hay que aplaudirlo", añadía el italiano.

"Elegir la naturalidad es un acto de coraje que hay que aplaudir", añadía también. Bromas aparte, Alejandra Rubio también dio su opinión sobre los mensajes que su tía le había mandado desde la entrevista.

Rubio no se mostró nerviosa y se limitó a repetir un mismo mensaje: "Va dentro de lo que Carmen hace siempre. No me sorprende".

Además, explicó que Carmen le había llamado anteriormente y compartió con ella que no estaba de acuerdo con el titular elegido por la revista.

Alejandra Rubio, en 'Vamos a ver'

Sobre el tema de su distanciamiento con José María Almoguera, la colaboradora se limitó a decir: "No es una persona que haya estado presente nunca, no entiendo el drama".

"No se ha dado la situación de ver a mi primo. El poco tiempo libre que tengo lo aprovecho para otras cosas", añadía también.

"Me gustaría que si alguna vez se produce el encuentro con mi primo, se quedara en la intimidad. Él está sentado en un programa de televisión en el que lo único que le van a preguntar es por el encuentro conmigo y cómo es mi hijo", incidía Rubio.

Entre otras cosas, Carmen Borrego dejó varios titulares más: "¡Qué ganas tengo de operarme la barriga y la grasa de la tripa ponérmela en el culo! Tener un culo de vieja es lo peor que me puede pasar"

"Este año he dicho: 'Quiero retirarme'. Me duele cada vez más que digan que estamos ahí porque somos las Campos ¡Tenemos un bagaje profesional!", señalaba también en la entrevista.