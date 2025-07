Ángel Antonio Herrera embiste contra Pedro Sánchez: "No se corrige la corrupción retirando del tajo a las prostitutas"

A menos de 24 horas de que Pedro Sánchez dé la cara y explique todos los escándalos que están salpicando al PSOE en las últimas semanas, la tensión está en el aire.

La expectación es máxima, y los debates ya han empezado a ocupar los principales programas de televisión. Así lo hemos podido ver este martes por la mañana en Espejo Público, donde el escritor y colaborador Ángel Antonio Herrera lanzó una dura crítica contra la estrategia del presidente del Gobierno.

Ante la pregunta de Susanna Griso sobre qué esperaban de la intervención de Sánchez en el Congreso, Herrera no se contuvo: "No se va a corregir la corrupción retirando del tajo a las prostitutas, que es un camino que me temo que está iniciando el Partido Socialista".

El presidente intervendrá mañana en el Congreso. Antena 3

En su intervención, Herrera apuntó a lo que considera una maniobra de distracción por parte del Gobierno, que estaría tratando de desviar el foco del tema central —la corrupción dentro del partido— hacia otros asuntos menos relevantes.

"Lo de la prostitución va detrás, es secundario, es un tema bicario", dijo, dejando claro que el verdadero problema, en su opinión, está en los comportamientos presuntamente delictivos y no en las compañías que frecuentaban algunos implicados.

El colaborador aseguró que con esto, Sánchez lo único que está intentando es ganar tiempo. Ángel Antonio Herrera cree que el presidente quiere aguantar como pueda hasta que pase el verano, confiando en que la gente se olvide de todo durante las vacaciones.

"Yo creo que la pretensión de Sánchez es anestesiar lo que se pueda el tiempo que queda hasta que pase el verano y luego ya veremos", explicó. Pero para él, esto no es una solución.

Según detalla el escritor, lo que hace falta es que se hable con claridad de los casos de corrupción, se asuman responsabilidades y se tomen decisiones.

Así, todas las miradas están puestas en Pedro Sánchez. Mañana miércoles tendrá que dar explicaciones claras sobre lo que está ocurriendo dentro de su partido frente al Congreso.

Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si lo hará con sinceridad o si, como teme Herrera, intentará ganar tiempo sin afrontar de verdad el problema.