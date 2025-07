‘Tardear’ señala a Escassi por “metérsela doblada”al programa al anunciar su ruptura con Sheila Casas: “Poco profesional”

El pasado viernes, Álvaro Escassi fue a Tardear, en lo que suponía su regreso al programa del que es colaborador tras su paso por Supervivientes. Y allí le preguntaron por su relación con Sheila Casas, y que si estaba en el horizonte una posible boda.

“¿Cómo me voy a casar yo que tengo 51 años? Yo lo que tengo que ser ahora mismo es abuelo. No hay boda y eso que se lo he pedido como 30 veces, ella no quiere”, aseguró entonces el jinete. La sorpresa fue que poco después de acabar el programa, ambos lanzaron un comunicado anunciando el fin de la relación.

Así, durante la entrevista, daba a entender que seguía con Sheila, pero ya habían roto. Un doble juego que hoy han analizado en el mismo plató de Tardear. “Se me quedó cara de tonto cuando acabó el programa. Tras ocho meses juntos resulta que han roto, pero aquí a las seis de la tarde estábamos hablando de la posibilidad de boda”, resumía Frank Cuesta.

“Nada nos hizo sospechar que minutos después de acabar el programa iban a salir dos comunicados diciendo que han roto”, siguió diciendo más adelante el presentador. Mientras, en pantalla, un faldón rezaba: “Escassi nos la metió doblada a Tardear”.

“Yo a Álvaro le tengo mucho respeto y me cae muy bien, pero me parece muy poco profesional venir a un programa donde has estado trabajando y no decir nada y a los nueve minutos colgar un comunicado. Me parece que este programa y la audiencia no se lo merecen”, afeaba por su parte Leticia Requejo.

Imagen de 'Tardear'.

En el plató estaba Lara Dibildos, expareja de Escassi, con quien tiene un hijo en común. Y salió en defensa del jinete: “Es colaborador de este programa, vino para aclarar las críticas sobre su concurso. Él cumplió, pero una cosa es la televisión y otra es tu vida privada”, detallaba la actriz.

“Una ruptura es cosa de dos. Si mi pareja se va a televisión y se pone a hablar me molestaría bastante. Para él es más importante tener sus principios”, afirmaría también Lara Dibildos, en ese mismo sentido. Además, detalló que ella conoció la ruptura porque le llamaron del programa Socialité, y que fue “un shock”.

Requejo también se encargó de hablar con Escassi para conocer su versión. Y el jinete le ha dicho que “el tiempo que han estado separados les ha pasado factura, eso está clarísimo. También me dice que considera que ahora no es el momento para que ellos estén juntos”. Y que la decisión “estaba ya tomada y ha sido de mutuo acuerdo”, aunque la comunicadora cree que, por lo que contó Álvaro en el plató, “no está todo cerrado de forma definitiva”.