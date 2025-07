Sonsoles Ónega, alto y claro sobre la condena de Imanol Arias y Ana Duato: "Si viene Hacienda, plántale cara"

Tras un largo proceso judicial, la Audiencia Nacional ha condenado a dos años y dos meses de cárcel al actor Imanol Arias y absuelve a su compañera de reparto en Cuéntame cómo pasó, Ana Duato. Una sentencia que pone punto y final al 'caso Nummaria', cuya investigación comenzó hace nueve años.

Ambos actores, presuntamente están involucrados en varias acciones de invasión de impuestos. Ana Duato habría defraudado 1,9 millones de euros en las cuotas de su IRPF. Mientras que Imanuel Arias 2,7 millones de euros.

Ahora, el caso del actor se ha resuelto tras reconocer cinco delitos fiscales cometidos en 2010 y 2013. Aunque Arias no ingresará en prisión, deberá abonar una cantidad de 2,2 millones de euros a Hacienda. Por su parte, Duato ha sido exonerada al no poderse acreditar que la actriz supiera que incumplía sus obligaciones con Hacienda.

La resolución judicial ha generado un aluvión de reacciones, y en Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega, no ha sido ajeno a la polémica.

Durante la tertulia, la periodista Pilar Vidal lanzó una observación muy clara sobre la implicación de ambos actores: "Él tiene más responsabilidad porque el tramado que él hacía, ella no sería capaz de hacerlo", dijo.

Colaboradores en plató. 'Y ahora Sonsoles'.

El economista experto en fiscalidad, Rubén de Gracia, ofreció una lectura crítica del proceso: "Creo que si Imanol no hubiera pactado, también habría sido absuelto. Hacienda pierde más casos de los que creemos", puntualizó.

Iñako Díaz-Guerra, no tardaría en intervenir: "Me cuesta creer que una persona que trabaja en España no le parezca nada mal cuando está cotizando en empresas en paraísos fiscales", sentenció ante sus compañeros.

Fue entonces cuando Sonsoles Ónega planteó una pregunta que dejó sorprendidos a muchos en plató. "Entonces, ¿hay que hacerse la rubia, de la que no sabe nada?". "Si dices que no sabes nada, Hacienda tiene que demostrar lo contrario. Si no puede demostrar que tú sabías todo, lo más probable es que te absuelvan porque no tienen las pruebas reales", explicó sin filtros.

"Ella lo que decía es que no quería firmar una condena porque no era justa, porque no había cometido ningún tipo de delito", se escuchó decir a Nacho Gay.

La presentadora no dudó en compartir su opinión al respecto: "Si viene Hacienda, plántale cara porque se ve que es lo mejor", sentenció finalmente ante sus compañeros.