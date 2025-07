Un soltero de Tarragona asombra a su cita en 'First Dates': "Acabé en silla de ruedas y mi mujer murió de cáncer"

First Dates vuelve a Cuatro. Una nueva semana arranca para el programa de citas más famoso de nuestro país. El conocido formato presentado por Carlos Sobera recibiría, este lunes, una visita muy especial.

"Me gusta vivir la vida, con moderación, pero disfrutando de cada segundo que vives", se presentaba Roger, de 54 años, y procedente de San Carlos de la Rápita (Tarragona).

"Mi vida va mejor que nunca, estoy en el mejor momento. Hace 5 años perdí a mi mujer por el cáncer. Yo también lo pasé, pero tuve la suerte de poder superarlo", se confesaba ante Sobera.

"De mi cáncer tengo secuelas. Tengo una osteoporosis severa y acabé en una silla de ruedas. Los médicos decían que no me iba a levantar y solo había que aguantar la enfermedad", relataba.

"Por mis narices dije que tenía que salir adelante y por mi hija. Con el tratamiento empecé a hacer deporte: nadar y andar. Mi calidad de vida ha cambiado mucho", señalaba también.

"Busco algo para compartir lo que me quede. Soy romántico, me trago todas las series del rollo", comentaba sobre sus aspiraciones en el amor.

La afortunada que iba a conocerle sería Eva, una profesora de 44 años procedente de Girona. "Me considero una persona completamente en paz", se presentaba en First Dates.

Eva, 44 años, en 'First Dates'

"Me encanta la música, me encanta leer. Voy a la ópera, como mínimo, una vez al año, sino me falta algo", comentaba también.

La primera impresión de Roger sobre su cita fue excepcional: "Eva es muy guapa". Ella, por su parte, también opinaba sobre él: "Destaca mucho por sus ojos. Son comos dos ventanas".

Durante la cena, ambos compartían varias aficiones como la ópera. "Está muy bien porque ir solo a la ópera es como ir cojo de un pie", afirmaba la de Girona.

"Me ha sorprendido y más de una persona que va tatuada. Lo último que me esperaba es que me estuviera hablando de La Traviata de Verdi. Me he quedado...", se sorprendía Roger sobre su cita.

Cita entre Roger y Eva, en 'First Dates'

"La edad no es un número, sino las ganas que tengas de vivir y hacer cosas", añadía ella. Más tarde, Roger le contaría a su cita de esta noche sus problemas más íntimos.

"Estas situaciones hacen que enfoques la vida de otra manera. Me dan un tratamiento muy novedoso. Estoy en muy buen momento", explicaba sobre sus secuelas del cáncer y el fallecimiento de su mujer.

"Lo explica con naturalidad y sin dramatismo. Lo tiene asumido y se ve capaz", valoraba Eva el testimonio de Roger sobre su enfermedad. Además, ella también contaba sus problemas de salud: "Tengo artritis y fibromialgia. Sé lo que es ir con bastón".

"Estas experiencias te dan una esperanza. No tengáis miedo y disfrutad aquí, lo que viene después no sé cómo es, pero tan malo no es", daba Roger una importante lección de vida.

Decisión final, en 'First Dates'

La decisión final estaba lista para sentencia ante lo vivido durante la cita. "Me gustaría conocernos y hablar más con ella. Tenemos muchas cosas en común", señalaba Roger.

Por su parte, Eva también opinaba lo mismo que el de Tarragona y aceptaba una segunda cita con Roger. Sin duda, un final feliz para este encuentro en First Dates.