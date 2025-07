María del Monte, sin filtros sobre Pilar Vidal por su actuación en 'Tu cara me suena': "La vi descompuesta y mal"

La segunda semifinal de Tu cara me suena ha dado mucho de qué hablar. Aunque el nivel de esta gala fue muy alto, hay una actuación que no pasó desapercibida: la de Pilar Vidal.

La tertuliana se convirtió en Alaska, disfrutando de una experiencia inolvidable ante 450 personas. Sin duda, su espontaneidad y desparpajo conquistaron al público y marcaron uno de los momentos más divertidos de la gala.

Sin embargo, pese a que la actuación fue digna de admirar, María del Monte confesó que entre bambalinas la situación fue muy diferente.

"Estaba un poquito atacada. La verdad es que el escenario impone mucho y quizás a los que somos cantantes, mucho más, ya que como no debemos ser reconocidos, lo tenemos más crudo", explicaba la tertuliana sobre la interpretación de su compañera.

Aunque confesó que "lo hizo genial", puntualizó que antes de subirse al escenario, a Pilar Vidal se le vio agobiada y "pasándolo mal". Sin embargo, del Monte compartió el mismo mensaje que le transmitió a la colaboradora. "Ve a divertirte. No se te va la vida en esto", señaló.

Pilar Vidal interpretando a Alaska. 'Espejo Público'.

"Hubo un momento en el que yo me agobié porque la vi un poco con la cara desencajada, descompuesta. Ya veremos porque Tu cara me suena, tiene eso", dijo del Monte muy sincera.

Pilar Vidal contestó rápidamente. "Es una grabación y era la última en actuar. Después de todos esos artistas, llego yo y la grabación no se para", explicó ante sus compañeros.

Susanna Griso no tardaría en reaccionar. "Entiendo que para los cantantes el reto es cada vez mayor. Vosotros os estáis examinando, pero Pilar Vidal en el fondo es una intrusa en ese mundo", sentenció la presentadora sin ningún filtro.

"Hay una cosa que llevan los artistas que se pone en los oídos y te deja sordo, no oyes nada y yo estaba aislada, aunque María me recomendó que no lo usara", explicó Vidal, confesando algunos de los detalles que no se vieron en la actuación.

"Ante el miedo, valor, y ella ha hecho el suyo", contestó del Monte ante la confesión de la tertuliana. "Si realmente consigue ir a la siguiente edición puedes hacer de coach de Pilar, María", apuntó Lorena Vázquez a la conversación.

Este viernes, 11 de julio, es la gran final de Tu cara me suena, donde nombres como Ana Guerra, Mikel Herzog Jr. y Gisela Ladó son algunos de los personajes que darán lo mejor de sí en su interpretación.