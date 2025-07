J.J. Vaquero y Álex Clavero, muy sinceros antes de relevar a Broncano: "Ni nos planteamos ganar a 'El Hormiguero"

La Garita llegará a Televisión Española el próximo lunes, 14 de julio, de la mano de los cómicos JJ Vaquero y Álex Clavero. El programa de 100 Balas (The Mediapro Studio) tomará el relevo de La Revuelta, que se va de vacaciones este jueves después de su primera temporada en La 1.

Casualidades de la vida, ambos presentadores de la cadena pública formaron parte del equipo de El Hormiguero, espacio al que se enfrentarán en el access prime. Eso sí, el espacio de Antena 3 opta por su estrategia habitual en verano y tira de reposiciones de las entregas más destacadas del curso.

Guardan "buen recuerdo" de su etapa en el formato de 7yAcción y lo tienen claro: "Es imposible ganar al refrito de El Hormiguero. Es que ni nos lo planteamos". "Nosotros coincidimos en El Hormiguero y es un transatlántico, igual que me lo parece La Revuelta. Ya te digo, estoy haciendo un programa de verano", acepta Clavero, en la presentación del nuevo espacio, a la que ha acudido BLUPER este lunes.

Es más, Álex asegura que "una de las cosas que más me gustó cuando me llamaron es que la idea de programa me parecía viable". "Esto pasa mucho en los proyectos nuevos, que te dicen: 'Vamos a hacer lo mejor de todo. Como El Hormiguero, pero mejor. Como La Revuelta, pero más'. Si me hubieran dicho, lo mismo hubiera dicho que no".

Clavero destaca la "humildad" de La Garita, un producto "que puede seguir adelante y encajar sin tener que llegar a esos niveles de producción y trayectoria". "Si te planteas si tienes que competir con La Revuelta o con la reposición de El Hormiguero, piensas: '¿Dónde voy con una raqueta de pádel a jugar al tenis contra Nadal?", añade Vaquero.

📺 'La Garita’ el nuevo programa de @rtve, se estrena el próximo 14 de julio en @La1_tve.



A los mandos de esta garita estarán los humoristas J.J Vaquero y Álex Clavero que nos ofrecerán humor, nostalgia y la actualidad televisiva de lunes a jueves 💥 pic.twitter.com/H6Ct1APfUR — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 2, 2025

"Yo estoy contento con lo que estoy viendo y lo que me haría profundamente infeliz es verme y estar súper impostado, que no sea creíble. Que quiera parecerme a El Hormiguero o La Revuelta y que no lo esté consiguiendo", explica Álex.

J.J. Vaquero recuerda su época de El Hormiguero para referirse a las audiencias. Cuando los datos no eran los esperados, pero 'el culpable' era el fútbol, el equipo respiraba tranquilo: "Estaba todo el mundo relajado. Se entendía que con el fútbol no se puede competir. Para mí, La Revuelta o El Hormiguero son el fútbol".

Así es 'La Garita'

Los pasillos de RTVE, pese a ser verano, siempre son un hervidero de caras conocidas con las que J.J. Vaquero y Álex Clavero mantendrán encuentros fortuitos que darán lugar a situaciones de lo más cómicas.

Durante estos meses, los dos guardias, con cierta desgana y mucho tiempo libre, deciden equipar su lugar de trabajo con reproductores de vídeo Beta-Cam y VHS, una televisión de plasma y un cómodo sofá para visionar todo lo que cae en sus manos: el amplio, valioso y diverso archivo de RTVE, al que tienen acceso libre.

Cada noche, ajenos a la mirada del público, Vaquero y Clavero, metidos en la piel de dos vigilantes aburridos, hacen un repaso de los programas que nuestra televisión ha ido dejando en la memoria, con comentarios improvisados y sarcásticas observaciones, sin perder de vista pequeños guiños a la actualidad.

'La Garita': el relevo de @LaRevuelta_TVE que se estrena este lunes 14 de julio en @La1_tve.🎥



Humor, nostalgia y actualidad televisiva con lo mejor del @ArchivoRTVE ✨ pic.twitter.com/tCFf86ItVn — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 7, 2025

En la rueda de prensa, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha señalado que La Garita "es una gran ocasión para pasar un buen rato". Félix Millán, productor ejecutivo de la casa, ha declarado: "Queremos entretener a la gente y poner en marcha un nuevo producto que sea un gran relevo de La Revuelta".

Alejandro Flórez, director general de la productora, ha destacado: "La Garita forma parte de la tendencia de cómo reaccionan en redes sociales los espectadores a ciertos contenidos".