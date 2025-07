Bertín Osborne cede su sitio en la final de ‘Tu cara me suena’: esto son los finalistas que se jugarán la victoria

Imagen de los finalistas de ‘Tu cara me suena’.

Tu cara me suena 12 ya tiene sus finalistas. Melani García fue la primera concursante que consiguió su pasaporte para la gran final, que tendrá lugar el próximo viernes en directo, y a ella se han sumado Mikel Herzong Jr., Gisela, Ana Guerra y, en un primer momento, Bertín Osborne.

Y es que los cinco concursantes con mayor puntuación son los que tienen el derecho de competir por los 30.000 euros del premio final y que, como siempre sucede en cada gala, irán destinados a una ONG que ellos elijan.

El primer finalista en ser anunciado fue Mikel Herzog, y desveló su carta para la final: imitará a Benson Boone, conocido por las acrobacias que hace durante sus interpretaciones. Y, tras él, se encontraba Ana Guerra, que promete uno de los grandes shows para el cierre de temporada: será Melody con Esa diva.

Luego llegó el turno de Gisela, que desveló que cantaría Nothing compares to you de Sinead O’Connor, en la versión de P!nk. Y, el último clasificado para la gran final fue Bertín Osborne, que sorprendió al rechazar tal honor.

El cantante, que venía de imitar a María del Monte junto a la propia cantante qsevillana, declinó la oportunidad de optar a la victoria final. “Tengo que decir algo. Tengo que decir una cosa, chicos”, decía, para parar el aplauso que le estaban dando.

Bertín Osborne junto a María del Monte en 'TCMS'.

“Como soy finalista, elijo. Voy a elegir rockero heavy. Voy a hacer AC/DC”, introducía. Y luego añadía: “Yo me he venido aquí a divertirme, a disfrutarlo. Yo la semana que viene voy a divertirme, y le doy el puesto a la siguiente de esto, y me voy a divertirme”, relataba de manera atropellada.

“¿No quieres entrar en la final?”, preguntaba Manel Fuentes. “Exactamente”, confirmó el jerezano. De esta manera, Esperansa Grasia se convirtió en finalista, algo que ella no se esperaba en absoluto. Tanto es así que ni siquiera tenía pensado el nombre de a quién quería imitar. “Millones de gracias, Bertín, ¿pero no quieres jugar, de verdad?”, le preguntaba a su compañero. Así, Manel Fuentes le invitó a pensar a quién quería imitar durante la próxima semana.

Por último, Manel Fuentes le preguntó a Melani García que a quién deseaba imitar, y la joven artista valenciana desveló que querría hacer de Anne Hathaway en la película Los miserables.

Por otro lado, hay que destacar que Ana Guerra fue la ganadora de la semifinal. Aunque Mikel Herzog dejó un número junto a Nina que hizo llorar a todo el jurado y parte de sus compañeros, la máxima puntuación de público y jurado recayó en la cantante canaria, que emuló a Luciano Pavarotti.

La clasificación de puntos de este año dejó a Goyo Jiménez como colista, seguido de Manu Baqueiro, y Yenesi quedó antepenúltima. Los tres concursantes cierran la edición sin haber conseguido ganar ni una sola gala; sin embargo, gracias al compañerismo del resto de participantes, sí que han podido donar 3.000 euros a una ONG, pues les cedieron el premio.

La semana que viene tendrá lugar la final en directo y el público, con sus votos, decidirá quién gana. Melani sería la concursante con más papeletas para llevarse la temporada, pues ha ganado cinco galas, seguida de Mikel con tres galas, Ana Guerra con dos y Gisela y Esperansa con una.

Sin embargo, hay que recordar que dado que es el público de casa quien vota la cosa puede cambiar. Así, por ejemplo, el año pasado resultó ganador David Bustamante a pesar de que solo había ganado dos noches, y otros compañeros como Raoul Vázquez y Julia Medina habían ganado tres y cuatro galas respectivamente.