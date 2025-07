Nina se enfunda el traje de Eurovisión y canta ‘Nacida para amar’ con Mikel Herzong en ‘TCMS’: “Todo el mundo llorando”

En la semifinal de Tu cara me suena 12, celebrada este viernes, Mikel Herzog Jr. tuvo un reto espectacular. El pulsador cayó en la casilla Original y Copia, y tuvo que cantar junto a la cantante Nina, quien este año ha vuelto a la primera plana por la serie Mariliendre.

Esa casilla ya ha salido varias veces esta temporada, y por eso, por ejemplo, Ana Guerra cantó junto a Leyre Martínez. Sin embargo, la actuación de esta noche tenía algo especial: Nina conoce a Mikel desde que nació, y tanto es así que es su madrina.

“He cantado alguna vez con ella, nos hemos criado juntos”, exponía el concursante antes de subirse al clonador. “Pero imitándola a la cara, no, porque no es una imitación de las que hiciese de pequeño”, puntualizaba. Mikel reconocía que es importante la “gestualidad, boca, voz” de Nina para hacer una buena imitación, pero está convencido de que “nos vamos a seguir queriendo”.

La canción elegida para interpretar juntos fue Nacida para amar, el tema compuesto por Juan Carlos Calderón que Nina defendió en Eurovisión en 1989. Mikel fue el primero en salir al escenario, luciendo una gran melena rizada, y el conocido traje rosa con lazos negros y realizó una muy buena imitación.

Tras el primer estribillo entró Nina, con idéntico vestuario y pelo, y juntos crearon un momento de pura magia en el escenario que provocó que todos los jueces, y también Gisela desde el sillón de concursantes, rompiesen a llorar.

Mikel y Nina en 'TCMS'.

Al acabar la canción, Nina y Mikel no podían ocultar la emoción, uniendo sus cabezas y aguantándose las lágrimas. “¡Qué bonito!”, exclamaba Manel Fuentes. “Todo el mundo llorando”, señalaba el presentador.

Àngel Llàcer explicó que “Nina significa mucho para Chenoa y para mí”. “Y para mí también”, añadió Gisela. “Cuando la he visto entrar, me he acordado de los castings de 2001, y no sabía si iba a entrar o no (en OT), pero era un placer verla”, relataba Chenoa, sin ocultar las lágrimas.

De hecho, Nina reconoció haberse emocionado al estar en el programa porque muchas personas del equipo de Operación Triunfo está ahora en Tu cara me suena. “Hay una cosa que me emociona mucho, cuando alguien protege al otro. Y Nina protege tanto a Mikel que es puro amor, accede a cantar con él, le empuja. Y cuando se entrega amor en estado puro, me emociona”, explicaba el presidente del jurado.

Por su parte, Manel Fuentes (que también acabó con una lágrima en los ojos) quiso destacar un dato: Nina llevaba el mismo traje que cuando fue a Eurovisión. La artista catalana hizo un pequeño paseíllo luciendo tipo, pero admitió: “Hay truco, me han abierto un poco las costuras”.

Hay que destacar que no es la primera vez Tu cara me suena muestra el auténtico vestuario que llevó un artista a Eurovisión. Soraya Arnelas le prestó el suyo a Carlos Marco para su imitación cuando fue de invitado, y Ruth Lorenzo cedió su traje para que Fran Dieli cantase Dancing in the rain.