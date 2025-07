Exclusiva | Nona Sobo sigue su idilio con Telecinco: de actriz ‘Entrevías’ a concursante de ‘Bailando con las estrellas’

La temporada televisiva ha acabado, y todas las cadenas ya preparan sus armas para el próximo septiembre, cuando arranque un nuevo curso televisivo. Telecinco emitirá en esta nueva temporada su segunda edición de Bailando con las estrellas, y entre sus concursantes habrá un rostro de la casa.

Tal como ha podido saber BLUPER, la actriz Nona Sobo será una de las participantes de Bailando con las estrellas. Nona es conocida por su trabajo en la serie Entrevías, donde interpretó a la nieta de José Coronado. Es además modelo, y hace sus pinitos en el mundo de la música.

Será una rival bastante dura, pues comenzó a formarse como bailarina en su infancia, y de ahí nació su pasión que evolucionó a dar sus primeros pasos como cantante. “Estoy en una toma de contacto con la música, pero espero formarme igual que lo he hecho como actriz. Para mí lo más importante es aprender cosas nuevas, estar en continuo aprendizaje”, afirmaba en una entrevista a ¡Hola! En 2022.

Nona nació en Tailandia, y fue adoptada por una familia de Barcelona. “Creo que me definiría como una chica valiente un poco impulsiva, con carácter fuerte aunque no lo parezca, pero siempre desde el cariño y amor”, aseguraría también en el citado medio.

Con 8 años comenzó a hacer publicidad, y uno de sus primeros trabajos fue un anuncio de Barbie. A partir de los 14 comenzó a enlazar trabajos, y de ahí a convertirse en la conocida actriz que es en la actualidad.

Nona Sobo en una imagen de 'Entrevías'.

De momento, Telecinco no ha comunicado cuáles serán los compañeros y rivales de Nona Sobo en Bailando con las estrellas. Pero diferentes medios ya han confirmado la participación de Bárbara Rey, Pepe Navarro y Jorge González. Este último sabe bien lo que es ganar, pues ya se alzó con la victoria hace unos años en Tu cara me suena.

En la primera temporada, Bailando con las estrellas tuvo un casting formado por 13 celebrities, que formaban pareja con 13 bailarines profesionales. Se trata de la adaptación española del famosísimo formato original Strictly Come Dancing (Dancing with the Stars) y su primera edición en Mediaset vio la luz en enero de 2024.

La renovación de Bailando con las estrellas era algo que se esperaba de Telecinco. Su primera edición tuvo un promedio de 958.000 espectadores con un 10,8% de share, y fue líder en seis de sus trece emisiones.

La cantante María Isabel se proclamó ganadora de esta edición, junto a su bailarín Luis. Tras ella quedó Adrián Lastra con la bailarina Sara, y en tercera posición, Bruno Vila junto a Marta.

Jesús Vázquez y Valeria Mazza entregándole el trofeo de la victoria a María Isabel en 'Bailando con las estrellas'.

Así es ‘Balando con las estrellas’

Durante todo el desarrollo de la competición de Bailando con las Estrellas, cada famoso formará pareja con un mismo maestro bailarín, que será el responsable de formar a su pupilo en las diferentes disciplinas de baile. Le preparará y ensayarán sin tregua para perfeccionar su técnica y conseguir el mejor resultado en la puesta en escena que ejecuten en cada gala.

Durante el directo y ante la atenta mirada del jurado, los presentadores y el público, cada pareja de baile realizará su exhibición y recibirá una valoración y una puntuación de cada miembro del jurado. A su vez, el público podrá votar a su favorito desde casa a través de la app de Mitele.

Con la media de estas puntuaciones se configurará un ranking y las dos parejas que se encuentren en peor posición deberán volver a bailar. Concluidas las actuaciones, será exclusivamente el jurado el que decida la pareja que se salva y, por consiguiente, la que es eliminada de la competición.

En la Gran Final de Bailando con las estrellas una sola pareja de entre las finalistas se proclamará vencedora de la edición.