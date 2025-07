JJ Vaquero, muy sincero al hablar de su época de excesos en ‘La Revuelta’: “Debo 7.500 euros a Dani Rovira”

La Revuelta ha recibido este jueves como primeros invitados a JJ Vaquero y Álex Clavero. Ambos estarán al frente de La garita, un nuevo programa para el access prime time, y que se emitirá este verano en la misma franja que ocupa ahora Broncano.

La entrevista estuvo repleta de chistes y chascarrillos, que se enredaban en conversaciones sobre vivencias personales. Y, en un momento dado, David Broncano le preguntó a JJ Vaquero por el deporte, pues compite en una disciplina llamada powerlifting.

“Pensé que era de broma, alguna vez que lo habías contado”, reconocía el presentador. “Powerlifting es la suma de la sentadillas, el press de banco y peso muerto. He quedado segundo, pero en peso muerto he levantado 265 kilos y medio”, explicaba, detallando que es en su categoría, para mayores de 50 años y menos de 93 kilos.

“Mi sueño era levantar 300 kilos, como había dejado la noche, dije: vuelvo. De joven levanté 292 kilos y medio”, introducía. “Has pasado una época de mucho salir, mucha fiesta y mucho tal y has pasado al puro deporte”, apostillaba Broncano. “Para dejar mis hábitos decidí volver al powerlifting”, insistía el invitado.

Sobre esa época de excesos JJ Vaquero volvió a hablar al final de la entrevista, cuando llegaron las preguntas clásicas del dinero y las relaciones íntimas. “Si tuviese mucho dinero no lo diría en la tele, porque no me parece seguro. Pero puedo”, exponía.

JJ Vaquero en 'La revuelta'.

Broncano le preguntó si iba a dar una cifra real de patrimonio. “Estoy contentísimo, porque tras mis andanzas en la vida voy a pagar los 7.500 euros que le debo a Rovira, le debía mucho más”, aseguró el cómico. Y añadió que también le debía dinero a Álex Clavero, y a algunas personas más. “Me quedo en paz. Me quedaré a cero, cuando cobre este programa, y algo me quedará”, detallaba.

Para que no hubiese dudas, insistió: “Ahora mismo antes de este programa debo 7.500 euros a Dani Rovira, y he debido más, a mucha gente. Con este tendré algo de dinero, y vamos a poder vivir tranquilos, que Nunci, mi mujer, se lo merece”, expuso, consiguiendo un aplauso del público.

En alguna entrevista, JJ Vaquero ha hablado sin cortapisas de que tenía un problema con la droga. “Decido buscar ayuda para dejar de tomar cocaína en octubre de 2019”, aseguró en el pódcast A las bravas, de La Ser. Y también contó cómo en ese momento le salió una película en Colombia, y cómo entonces tuvo que aprender a no caer en la tentación.

Sobre aquel rodaje, desveló que “no había nadie tomando ningún tipo de droga. Es más, el equipo colombiano no bebía alcohol durante los 10 días que estuvimos rodando ni fuera del trabajo”.