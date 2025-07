María del Monte, tajante tras quedarse atrapada en un tren Madrid-Sevilla: "Es indecente, tiene que haber responsables"

María del Monte ha vuelto a vivir una experiencia desesperante a bordo del tren. La cantante y colaboradora de televisión se quedó atrapada durante horas en un AVE con destino Sevilla que partía desde Madrid el pasado 30 de junio. Una avería eléctrica en la catenaria dejó decenas de trenes paralizados entre Madrid y Andalucía, provocando retrasos masivos y el enfado de muchos pasajeros.

Aunque el tren debía llegar a Sevilla esa misma noche, el trayecto no terminó hasta la madrugada del 1 de julio. En Y ahora Sonsoles, María del Monte, quien es una de las tertulianas más recurrentes del programa, relató con detalle lo ocurrido: "Nos decían que salía en media hora, y luego en otra media… y al final acabó saliendo a las dos de la mañana", contó visiblemente molesta.

La artista dejó claro que no es la primera vez que le ocurre algo similar. Ya en abril, sufrió otra odisea ferroviaria tras un apagón masivo. Esta vez tampoco quiso quedarse callada: "Si a ti alguien te dice que vas a salir a las dos de la mañana, te organizas. Pero si en su lugar es ‘salimos en breves’...", criticó con ironía.

María del Monte pidió que se tomen medidas urgentes para evitar este tipo de situaciones: "Hay que tomar medidas. Esto es indecente. Nosotros fuimos de los afortunados dentro de la tragedia que ha ocurrido", puntualizó ante sus compañeros.

En cuanto a las indemnizaciones, la tertuliana lo tiene claro: "Por supuesto, tendría que haberlas, pero eso no arregla lo que ha sucedido. Un altercado puedes tenerlo una vez, pero cuando hay reincidencia tiene que haber un responsable", sentenció.

Sonsoles Ónega y María del Monte. 'Y ahora Sonsoles'.

Pese al testimonio de la colaboradora, Sonsoles Ónega, presentadora del programa, no dudó en bromear con la situación: "Yo en un tren contigo no me meto", dijo. Entre risas causadas por los comentarios de la periodista, la sevillana relató cómo fue la situación de los pasajeros.

"Como nos retuvieron en la estación de Atocha, no nos faltó ni suministro de agua ni comida. Estábamos con aire acondicionado, abrieron las puertas, podíamos bajarnos, pero no salir de la estación porque la cerraron a su hora. Me hice mi camita en el AVE", expresó a sus compañeros.

Aunque confiesa tener "un poco deteriorado" el costado derecho, lo que más le indigna es la falta de información durante el caos: "Me parece aberrante porque la incertidumbre es la peor sensación que se puede tener".

Y sin ningún reparo, confesó: "Yo no sé a quién corresponde, pero desde aquí quiero aprovechar esta ocasión porque España no puede moverse así", sentenció finalmente la sevillana.