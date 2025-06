Operan a Kiko Hernández y pide el alta voluntaria para ir a ‘Tentáculos’: “No os podía dejar solos”

Ni que fuéramos Tentáculos, el formato diario de actualidad y crónica social presentado por Carlota Corredera y que ocupó la franja del antiguo Ni que fuéramos Shhh, despide este lunes su primera temporada en TEN. Y lo hace con la promesa de volver el próximo curso televisivo.

La cadena ha renovado con La Osa Producciones Audiovisuales su acuerdo de producción de contenidos diarios en directo a partir de septiembre. Y en esta despedida no ha faltado Kiko Hernández, a pesar de que no está en su mejor momento de salud.

Carlota Corredera le ha preguntado al colaborador, que entró al programa con gafas de sol, qué le había sucedido esta mañana. “A las diez y media me estaban operando” reconocía el que fuese concursante de Gran Hermano. La intervención ha sido de “de una especie de bulto que me ha salido así”.

“Entre espalda y glúteo”, puntualizaba Carlota, que bromeaba con el hecho de que no le han operado de la cabeza. “Esto no te lo han podido arreglar”, le lanzaba a su compañero. Por esta intervención, Kiko debería estar en casa, pero ha preferido ir al plató.

“Me han dicho que necesito cuatro días de reposo”, reconocía el madrileño. Pero él le explicó a la doctora que tenía que trabajar en Tentáculos, y la sanitaria le habría dicho que le ve y que “me río mucho con vosotros”.

Carlota Corredera, Arnau Martínez y Kiko Hernández en 'Tentáculos'.

Por eso, la doctora le habría asegurado a Kiko “:Te voy a dejar irte, pero tienes que firmar el alta voluntaria. Así que estoy un poquito sub, pero no os podía dejar solos”, sentenciaba. La presentadora gallega le preguntó en qué podrían ayudarle para que se sintiese mejor, y Kiko propuso masajes en los pies o en los hombros, pero Corredera le frenó porque no tenía nada que ver con la zona afectada.

>La operación de Kiko se ha convertido en un tema recurrente en la tarde. Así, en un momento dado, Carlota Corredera quiso recordar que “tengamos un recién operado”. Y entonces Hernández aseguró que le habían puesto la epidural, y que la operación habría durado alrededor de una hora.

“Sigo siendo el mismo Grinch”, advertía Kiko, que para esta tarde tenía aseguradas algunas exclusivas. Y es que el pasado viernes fue a la boda de Marta López como invitado, y tenía que narrar a los espectadores cómo fue el reencuentro con sus antiguos compañeros de Mediaset.