Miguel Ángel Muñoz, sin filtros en ‘El Hormiguero’: “Arruiné el día más importante de mi vida por haberme emborrachado”

El Hormiguero baja mañana martes la persiana por final de temporada, y esto provoca que haya actores que estén promocionando películas que se estrenan dentro de varias semanas, o incluso dentro de un mes.

Tal es el caso de Miguel Ángel Muñoz, invitado platino del programa, que regresó este martes a El Hormiguero a hablar de Los futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata, que llegará a las salas el próximo 8 de agosto.

“Estoy muy contento de estar en esta película. No es solo para niños, es una película para toda la familia, tiene aventuras, el director hace un cine que te tiene pegado a la pantalla”, expresaba el también presentador al arrancar la entrevista.

Esta película es la secuela de Los futbolísimos, que se estrenó hace 7 años, con Antonio Pagudo interpretando el papel que ahora desempeña Muñoz. Pero Miguel Ángel había visto la cinta original, y se sorprendió al descubrir que haría el mismo rol.

Algo de lo que se enteró poco antes de comenzar a rodar, cuando ya había decidido la manera en la que trabajaría. “Era el único que no se había enterado que interpretaba al mismo personaje”, confirmaba.

Miguel Ángel Muñoz en 'El Hormiguero'.

Al girar sobre el fútbol la conversación, Pablo Motos le preguntó al invitado por su sueño de niño, que era ser futbolista, e incluso jugó en el Real Madrid, como delantero. “Estuve un año. Me fui a hacer una película con 10 años, dejé el club y ahí se quedó la carrera”, reconocía.

Sin embargo, Pablo le preguntó por una prueba que tenía como futbolista, y que no salió bien por haber bebido alcohol. Entonces Miguel Ángel contó cómo siendo muy joven, con menos de 14 años, se saltó las clases y compró alcohol de alta graduación con un amigo. “Era la primera vez que bebía”, introducía.

La bebida se les fue de las manos, y él llegó a casa en mal estado, y el padre, preocupado, le llevó al hospital y le hicieron todo tipo de pruebas. “El pedo más grande de mi vida, y nunca he tenido otro”, resumía.

“Al día siguiente me desperté con una resaca terrible”, siguió contando. Y entonces su padre le enseñó una carta de un ojeador de fútbol, que se había interesado por él al verle jugar en el colegio. Por la resaca jugó fatal: “El club no me cogió. Y asimilé que el día más importante de mi vida lo arruiné por haberme emborrachado”.

Esto tuvo algo bueno para Miguel Ángel. “Desde entonces nunca más probé una gota de alcohol hasta los 25 años”, reconocía. Y así, detalló que suele beber poco, algo de vino, o algún chupito de tequila, recuerdo de sus años en México. “Pero nunca más he vuelto a beber y esa borrachera me libró de beber, como hace casi todo el mundo, demasiado”, sentenciaba.

Eso sí, del fútbol le ha quedado la curiosidad de saber qué se sentiría metiendo un gol en una Champion, y sabe que es algo que no vivirá en su vida, salvo que haga un papel de futbolista. Pero que en el caso de que eso suceda, no habrá un estadio lleno animando, y que el público lo meterían con efectos especiales.