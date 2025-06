Gonzalo Miró dice lo que muchos piensan de Santos Cerdán: "Dejó que pusieran la mano en el fuego por él"

Santos Cerdán ha ingresado en prisión. El juez ha decidido enviar a la cárcel al exsecretario de Organización del PSOE tras considerar que existen "notabilísimos indicios" de que lideró una organización criminal dedicada al cobro de 'mordidas' a cambio de adjudicaciones públicas.

Desde entonces, no han faltado comentarios sobre el caso, y uno de los más contundentes ha sido el de Gonzalo Miró: "Más allá de lo que haya hecho, la gran decepción es saber que toda la gente que ha estado contigo durante muchísimos años trabajando, han puesto la mano en el fuego y tú (Cerdán), sabiéndolo, has dejado que lo hagan", sentenció el colaborador de Más vale tarde.

Lo que más llamó la atención a Miró no fue solo la acusación, sino la defensa que hace el propio Cerdán: "De esto lo que me interesa es la parte política, no tanto la parte judicial o personal tanto de Santos Cerdán como de Ábalos o Koldo, sino lo que pueda afectar a las personas", explicó ante sus compañeros en plató.

El presentador Iñaki López no tardaría en intervenir. "Es terrible que un secretario de la organización del partido que cuando le han pillado con el carrito del helado quiera llevarse incluso por delante la credibilidad del propio partido en el que ha militado toda la vida y desde que era un concejal", afirmó con contundencia.

El periodista además añadió que Santos Cerdán sigue empeñado en negar los hechos. "Prefiere seguir empeñado en esa historia de que todo es fango y que todo es barro que nos lleva por delante", aseguró.

Iñaki López durante su intervención. 'Más Vale Tarde'.

Mientras tanto, Gonzalo Miró advirtió sobre las consecuencias políticas del caso. "Esto va a afectar a la vida de las personas. Se trata de que las políticas que puede hacer un Gobierno progresista van a cambiar con las que haga un Gobierno conservador, y ellos se lo están poniendo en bandeja", sentenció el tertuliano.

Pero eso no fue todo, además, añadió: "La entrada de la ultraderecha en el Gobierno de este país la están provocando ellos los primeros", concluyó.

El debate sigue abierto, y otras figuras públicas se han sumado a la larga lista de comentarios. Por ejemplo, el cantante Manuel Soto expresó con dureza: "La de Cerdán sea la primera de muchas entradas en prisión de estos puteros, corruptos, traidores, HDLGP, que gobiernan España de la mano de nuestros peores enemigos".

Por su parte, Susana Díaz ha sido clara en sus palabras. "Que cada palo aguante su vela. Si ha sido un golfo, que lo pague", sentenció públicamente la socialista.