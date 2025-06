Terelu Campos, rotunda sobre la polémica de Alejandra Rubio: "No voy a colaborar para que nadie pueda hacerle más daño"

Por una cosa u otra, Alejandra Rubio no deja de estar en el ojo del huracán. La última polémica que ha vivido está relacionada con su comportamiento y el de su pareja, Carlo Costanzia Jr., en Turín. Terelu Campos se ha visto obligada a pronunciarse.

La colaboradora de Vamos a ver y el actor viajaron a la ciudad italiana, dado que es ahí donde se encuentra la prisión en la que están presos sus hermanos mayores, Pietro y Rocco, imputados por un intento de asesinato.

Ambos querían felicitar a Pietro por su cumpleaños. El empresario subió un vídeo a sus redes sociales en el que se podía ver cómo la pareja gritaba y lanzaba petardos a modo de celebración cerca de la cárcel.

Una actitud que ha desatado una gran controversia y que ha provocado que la propia hija de Terelu Campos tuviera que lanzar un comunicado. “Voy a escribir porque hablar nerviosa ya hemos comprobado todos que no es lo que mejor se me da”, explicaba.

“A veces me siento tremendamente incomprendida, puede ser que sea mi culpa en gran parte. Los que me conocéis de hace tiempo sabéis que intento ser reservada con bastantes aspectos de mi vida, en esta ocasión hemos querido enseñar una parte menos bonita que también forma parte de lo que somos”, proseguía.

Terelu Campos en 'De viernes'.

“No soy un robot, soy humana y cometo fallos por pensar pese a saber que se está esperando a que lo haga para tener una razón más para atacarme(nos)”, exclamaba, palabras que han tenido su reacción en su madre en De viernes.

Terelu no ha podido evitar la polémica. “No tengo nada que decir. Creo que Alejandra ha hecho el comunicado y cuando llegue a Vamos a ver le dirá a la dirección, al presentador y a sus compañeros lo que le tenga que decir. Lo demás no me pertenece”, ha explicado.

“Sois padres, creo que poco puedo decir, los que somos padres sabemos lo felices que somos cuando los hijos aciertan y lo infelices cuando no aciertan”, ha continuado rotundamente. “Nunca he hablado de Alejandra, es algo que tenemos muy claro la una de la otra”, afirmaba tajantemente.

“Ni ella podría hacer algo para subsanar algo que yo haya hecho, ni yo algo que haya hecho ella de una manera, para algunos más correcta, para otros menos correcta. Quien me conoce sabe lo que me parece. Como soy su madre lo que nunca voy a hacer es colaborar para que nadie pueda hacerle más daño. Es mi deber, me lo exijo yo”, reflexionaba.

Terelu ha vuelto a hacer gala de su habilidad para hablar de un tema sin avivar una polémica, dejando espacio a que su hija para que sea ella la que siga dando explicaciones.

La actitud de Alejandra ha generado cierto desconcierto en Vamos a ver, el programa donde trabaja. El propio Joaquín Prat le afeaba su actitud con sus compañeros respecto a esta polémica.

“Alejandra es una chica estupenda que tiene ese caparazón, tiene esa coraza. Cuando le dije que tiene que ubicarse respecto a donde trabaja cuando viene aquí, es que somos compañeros”, manifestó.

“Yo entiendo que tú vayas a ver a tus cuñados a gritarles felicidades, pero si te resulta tan incómodo hablar de esas cosas tan personales: ¿para qué diablos cuelgas el vídeo en redes sociales?”, cuestionaba.