Alexia Rivas, alto y claro después de que Marta López le retirase la invitación a su boda: "No tiene sentido"

Marta López no ha podido evitar la polémica con su boda. La televisiva se ha casado con el fisioterapeuta Alejandro Huerta. Aunque el enlace ha sido muy comentado por sus protagonistas, eso no ha impedido que los ausentes a la ceremonia hayan destacado de más.

Entre los nombres que no han presenciado el ‘sí, quiero’ está el de Alexia Rivas. Lo curioso es que, inicialmente, la periodista estaba entre los de cerca 400 invitados que estuvieron presentes en el convite.

El caso es Marta López le retiró la invitación y es ahora cuando Rivas ha reaccionado a las palabras de la colaboradora. Rivas ha señalado en Fiesta este sábado 28 de junio que se siente dolida por este movimiento.

Si bien, admite que López “no” es su “amiga”, sí que considera que estaba fuera de lugar retirarle la invitación y la manera en la que supo que, finalmente, no iba a asistir al enlace. “Siempre me dijo que me iba a invitar a su boda, cosa graciosa porque yo, igual, no le hubiera invitado a la mía”, ha expresado.

“Hace unas semanas se hizo una exclusiva donde el titular era 'No voy a invitar a Alexia Rivas a la boda porque no quiero que haya titulares respecto a nuestro exnovio en común’. A nuestro exnovio Alfonso [Merlos]”, ha señalado la contertulia.

Emma García y Alexia Rivas en 'Fiesta'.

“¿Qué pasa? Que tú, si no quieres titulares de tu ex y estás dando un titular apoyándote en esa historia... para mí, no tiene sentido porque estás dando una exclusiva cuyo titular es 'nuestro exnovio en común’, ¿no?”, ha proseguido.

“Lo que me fastidió fue enterarme por un titular que me había desinvitado a la boda”, ha recalcado, mostrándose molesta por las maneras en las que López ha optado por retirarle la invitación.

Rivas no ha sido la única a la que López no ha invitado. Inicialmente, Frank Blanco tampoco estaba en la lista de asistentes a la ceremonia. De hecho, el propio presentador lo comentó en Tardear en directo. Eso hizo que la exparticipante de Gran Hermano le invitase.

Alexia Rivas en 'Fiesta'.

Otra ausencia sonada ha sido la de Miguel Frigenti, quien también ha manifestado sentirse dolido por no haber sido tenido en cuenta para asistir al enlace. “Ahora trabaja en Tardear y ha invitado a su nueva pandi porque es muy pelota y no se ha acordado de sus amigos de antes”, decía, visiblemente molesto.

“Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero hemos sido amigos durante seis años. Me he comido muchos marrones. Hemos sido amigos de escucharnos hasta altas horas de la mañana, teníamos una relación estrecha no, estrechísima”, ha proseguido.

“Al final me doy cuenta de que es una persona interesada, farfullera y pelota. Si hubiese hecho una boda íntima... pero es que ha invitado a cuatrocientas personas”, concluía.