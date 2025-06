Joaquín Prat, alto y claro sobre los trabajadores en España: "Somos privilegiados y el resto también tienen sus problemas"

La última polémica de Alejandra Rubio continúa dando que hablar en los platós de televisión. Un vídeo desde la cárcel de Turín, mandando ánimos a los hermanos encarcelados de su pareja, Carlo Costanzia, ha sido el detonante del cabreo de la colaboradora.

En Vamos a ver, programa donde trabaja, le preguntaron sobre ello. Alejandra se limitó a contestar de forma tajante y al día siguiente Joaquín Prat le lanzó un serio aviso: "A ver si te ubicas ya. Aquí no vienes con el enemigo. Te hemos tratado siempre de maravilla. Si crees que vienes con el enemigo... Igual te lo tienes que replantear ya".

Nuevamente, este viernes volvieron a comentar lo sucedido. "Alejandra es una chica estupenda, que tiene ese caparazón, esa coraza. Yo ayer le dije que tiene que ubicarse respecto de donde trabaja. Cuando viene aquí somos compañeros. Y ella viene con la sensación de que si se abre un poco, la van a traicionar", apuntaba Joaquín Prat.

Sobre el incidente, Alejandra Rubio publicó un comunicado en sus redes sociales: "No me considero una persona altiva, ni soberbia, simplemente una chica de 25 años con una coraza demasiado grande".

"Yo no he vendido esta situación, no he ganado dinero y mucho menos gano exclusivas hablando de cosas como esta", continuaba.

"Se puso nerviosa y se equivocó. Este tema le causa mucho dolor y están sufriendo muchísimo. Le mando un beso. Uno se equivoca y rectifica, no pasa nada", le defendía su tía Carmen Borrego, en el plató de Vamos a ver.

El presentador madrileño volvía a pronunciarse sobre el asunto: "Se lo pasa bien cuando comenta un reality o está en un debate, pero lleva mal todo lo que es su vida personal".

"Yo entiendo que tú vayas a ver a tus cuñados a gritarles felicidades, pero si te resulta tan incómodo hablar de esas cosas tan personales ¿Para qué c... cuelgas el vídeo en redes sociales?", sentenciaba Joaquín Prat.

Para finalizar la conversación, Prat ha lanzado un importante mensaje dirigido a los trabajadores en España. "Tenemos un trabajo privilegiado, bien pagado, mucho más que otros españoles que se levantan todos los días para ir a trabajar.

"Esos también tienen sus problemas, como la enfermedad de un familiar o los pagos a Hacienda".Los problemas y los momentos difíciles se quedan ahí porque todos venimos a trabajar", subrayaba Prat.

De esta manera, el presentador hacía hincapié en que trabajar en televisión es "un privilegio" y que por ello hay que respetar el puesto de trabajo donde te encuentras. Algo, que en los últimos meses, Alejandra Rubio parece no respetar del todo.

Carmen Borrego, en 'Vamos a ver'

Por su parte, Carmen Borrego respondía al presentador. "A lo mejor la persona que trabaja en Hacienda o de dependiente de una tienda, no tiene que expresar ni contar lo que está ocurriendo. Nosotros sí tenemos".

Ante lo dicho por la colaboradora, Joaquín Prat no dudaba en decirle: "Por eso te pagan lo que te pagan. Dando gracias por la oportunidad y por poder hacer lo que nos gusta. Aquí no viene uno a pasarlo mal".