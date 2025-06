Álvaro Muñoz Escassi rompe su silencio en '¡De viernes!' en plena polémica de su ex, Valeri Cuéllar, y José Luis Ábalos

Álvaro Muñoz Escassi se sienta en ¡De viernes! esta semana para conceder su primera entrevista tras su paso por Supervivientes. El jinete está en el ojo del huracán tras el cruce de acusaciones que han protagonizado su examante, Valeri Cuéllar, y su actual pareja, Sheila Casas.

Después de que Valeri haya vuelto al foco mediático por su supuesta relación con José Luis Ábalos, su romance con Escassi ha vuelto a estar en el punto de mira. Hace tan solo un año, el finalista de Supervivientes acudía al programa de Telecinco para denunciar que estaba siendo extorsionado por una amante.

La mujer de la que hablaba en el programa y por la que rompió su relación con María José Suárez es Valeri Cuéllar. "Le dijo a María José: dile a Álvaro que ya le he jodido su pareja y, si no me da 1.500 euros voy a salir en la tele hablando", explicó Muñoz Escassi en julio de 2024.

La actual pareja de Álvaro, Sheila Casas, ha respondido a la prensa dejando claro que no se cree la versión de la scort respecto a las polémicas que le rodean en la actualidad: "Si ahora ha querido sacar más cosas de más personas queriendo perjudicar... Este tipo de personas que solo siembran el mal reciben el mal porque solo quieren hacer daño".

Además, ha afirmado que "miente bastante, que miente mucho". "Es un tema que yo he hablado con Álvaro. Él no es nada mentiroso, cero, y por los hechos que he ido viendo... Si saca cosas de tanta gente, eso dice mucho de esa persona".

Unas declaraciones que han provocado que Valeri Cuéllar salte de nuevo contra Sheila: "Me he mantenido al margen y bastante información me llega de usted, así que mejor a metros conmigo. Amarra bien tu lengua, no eres un angelito".