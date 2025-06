Nicky Jam, sin filtros en ‘El Hormiguero’: “No hay nada más malo que te dé una diarrea en un concierto cantando”

El cantante Nicky Jam ha sido el último invitado de El Hormiguero de esta semana, tras las visitas de Ana Belén, Joaquín Reyes junto a Ernesto Sevilla y Santiago Segura. El artista colomboestadounidense de origen puertorriqueño acudió a promocionar su próxima gira de conciertos, que le llevará a recorrer a Europa.

Con tanto viaje, Nicky Jam admitió que a veces pierde la noción del tiempo y de dónde se encuentra cuando viene a Europa. “En Miami son seis horas menos y no sé nada”, reconocía. Y detalló que “el mayor tiempo lo paso en Ámsterdam, porque los holandeses no saben mucho quién soy yo. Se me hace fácil en ir en bicicleta”, aseguraba el cantante.

Pablo Motos, en ese sentido, le preguntó que cómo lleva el desfase horario, el conocido y temido jet lag. “Cuando vengo acá me acuesto a las cinco de la mañana, las doce de la noche en Miami”, puntualizaba el cantante.

Así, su técnica es aguantar sin dormir todo lo que pueda, y se levanta alrededor de las dos de la tarde. “A esa hora ya no hay desayuno, me toca almorzar. Me gusta venir a Europa, lo paso superbien no es solo trabajo, estoy de vacaciones y disfruto”, afirmaba a Pablo Motos.

Sobre eso, el presentador le advirtió que, de gira, tenía que tener cuidado con lo que comía, para no tener que visitar el baño con frecuencia. “En la primera gira cagué toda la gira. Los artistas cagamos también”, aseguraba bromeando. Y añadía: “No hay nada más malo que te dé una diarrea en un concierto cantando”.

Nicky Jam en 'El Hormiguero'.

La broma no acabó ahí: “Yo preparo a los coristas, escuché un sonido raro aquí. Si veis que paro de cantar sigan cantando y si me ven corriendo en la parte de atrás sigan cantando”, terminaba por decir, entre risas.

Nicky también habló de su nuevo disco, Sunshine, que representa el buen momento que está viviendo, lleno de luz. Un contraste con Insomnio, su álbum anterior, cuando “estaba en un momento muy oscuro de mi vida, y la música era mi método de desahogo. Pasaba por problemas de alcohol, depresión y habla de ese momento oscuro”.

El programa emitió un fragmento de su último videoclip, Hiekka, en el que sale su esposa. “Empezamos a hablar por redes sociales y un amigo la llevó para celebrar mi cumpleaños y ella no volvió a su casa”, explicó sobre su relación. Y enseñó a Pablo Motos a ligar por redes, reconociendo que él solo le puso “uf” “con la efe bastantes veces” en una fotografía en la que lucía en traje de baño.