Todas las novedades de 'El Grand Prix': TVE desvela el papel de los padrinos y cómo cubrirán el hueco de Cristinini

El Grand Prix calienta motores. Los presentadores de esta nueva temporada, junto con los directivos de RTVE, han anunciado las novedades del programa del verano.

Un formato que cumple treinta años, pese a su parón de 18, y que todavía sigue conservando su esencia. Ramón García ha recordado con emoción los inicios del programa: “En 1995 se llamaba Cuando calienta el sol y se iba a grabar en un sitio de playa. No dio el presupuesto y acabamos en el aparcamiento de Prado del Rey”.

Ahora, sin vaquilla y con nuevos rostros, García se muestra entusiasmado por el rumbo que ha tomado el programa: “Yo personalmente estoy muy contento por la evolución y cómo se ha ido amoldando a los tiempos”. Un espacio que contará esta temporada con 8 entregas, ajustándose a los meses de julio y agosto.

El presentador ha asegurado que "es un programa muy exigente, no solamente mentalmente para presentarlo y para hacerlo, sino físicamente también para todos, porque son muchas horas".

En esta edición, el Grand Prix no contará con la presencia de Cristinini. Sin embargo, no ha habido una razón de peso para que no continúe en el programa, sino que se trata de un "proceso de cambio", ha recalcado Ramón. Su sitio lo ocupará Ángela Fernández, una voz nueva y joven de Radio Nacional.

Ángela Fernández, nueva copresentadora de 'El Grand Prix'. RTVE

“Yo soy otra niña del Grand Prix”, ha asegurado la periodista. Y mostrando un lado más emotivo y familiar ha contado que “el Grand Prix son mis abuelos, que ya no están aquí, así que es un homenaje a ellos, a los míos”.

La otra copresentadora del formato será Lalachus, que se ha visto envuelta en una gran polémica debido a los comentarios en redes sociales que la atacan por su físico. Y pese a que Ramón García ha asegurado que la cómica se defiende sola perfectamente, ha querido mostrar su apoyo públicamente.

"Ya sabes que yo soy de Bilbao, soy del Atleti de Bilbao, y he cogido una frase del capitán de mi equipo, de Iñaki Williams: Detrás de una falta de respeto anónima siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara", ha sentenciado.

El papel de Lala en el Grand Prix será fundamental, ya que mostrará los entresijos de las pruebas. "Yo voy a intentar ser los ojos del espectador, porque yo en casa cuando veía el Grand Prix decía: ¿dónde guardarán tanta parafernalia?".

Lalachus, nueva copresentadora de 'El Grand Prix'. RTVE

Una de las novedades es el nuevo papel de los padrinos, que no solo apoyarán a los diferentes equipos, sino que participarán activamente en las pruebas. Anabel Alonso, Fernando Gil, Alejandro Palomo, Rozalén, Lydia Valentín y JJ Vaquero serán los encargados de apadrinar a los pueblos en las primeras tres competiciones.

Un formato que se encuentra siempre en evolución y que a partir de ahora no solo se podrá disfrutar en RTVE, sino que también se podrá ver en la plataforma Prime Video. “Es un paso adelante y es bonito que salte a plataformas, aunque esta siempre será nuestra casa. Estamos muy agradecidos a RTVE”, ha concluido Ramón García.