Ramón García saca las garras por Lalachus tras las críticas por su físico: "Hay una deriva política muy clara"

Vuelve El Grand Prix del Verano un año más. En su tercera edición de esta etapa, la cadena pública ha apostado por nuevos rostros para acompañar a Ramón García en el plató.

Lalachus ha sido una de las elegidas para presentar este programa, que se emitirá muy pronto en Televisión Española. Desde que se anunció su participación, la cómica ha recibido miles de críticas atacando su físico por no tener un cuerpo normativo.

En la presentación del espacio de juegos, a la que ha asistido BLUPER, Ramón García no ha perdido la oportunidad de romper una lanza a favor de su compañera Lalachus tras las críticas que ha recibido sobre su físico: “Me da un poquito de vergüenza los vomitivos comentarios que se están volcando en las redes sociales".

Además, ha recalcado que "es la cobardía de estar detrás de algo, un pseudónimo, y poner a parir a la gente" y que los ataques provienen de "una deriva política muy clara". Ha afirmado que la crispación política en España tiene mucho que ver con los insultos a Lalachus, porque "todo se lleva al plano de la política".

El mítico presentador ha asegurado que Lalachus “es una niña de El Grand Prix”. Y a continuación ha leído un fragmento de un texto que ella escribió cuando participó como madrina en el concurso. “No podía contener las lágrimas. De repente estamos, otro día de verano, viendo El Grand Prix con mi hermana, mis sobrinos, con mi amor. Y ahí estaba yo”.

La colaboradora de La Revuelta se ha mostrado visiblemente emocionada tras las palabras que le ha dedicado su compañero. Sobre todo, cuando él ha confirmado que fue su decisión apostar por ella en el Grand Prix después de haberla conocido en la edición anterior como madrina. "Lalachus no está aquí por política, la he elegido yo y llevar todo eso a ese punto me cabrea mucho", ha comentado tajante.

"El contenido de Lalachus no tiene inclinación política, es una cómica", ha exclamado el presentador del programa del verano.

La madrileña ha querido explicar cómo se siente con este nuevo proyecto, no sin antes agradecer a Ramón García por sus palabras. “Avísame, porque me pongo a llorar", le ha dicho a su compañero.

Lala ha contado cómo fue su experiencia el año pasado en El Grand Prix, cuando amadrinó al equipo de San Adrián (Navarra): "Cuando estuve de madrina y me vi bajando por las escaleras, lloré. Conecté con mi pasado. No hay nada en el mundo que me haga más ilusión. Es un sueño”.