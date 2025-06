Lucía Galán, de Pimpinela, se sincera ante Sonsoles Ónega: "El cáncer de páncreas no avisa, pero no le tengo miedo"

El 13 de junio de 2024 es una fecha que Lucía Galán, integrante y vocalista de Pimpinela, recuerda muy bien. La cantante descubrió que tenía un quiste pre maligno en el páncreas y fue intervenida quirúrgicamente.

"Tengo que ir a cirugía. Deben cortar la cola del páncreas donde tengo el quiste pegado a la pared", confesaba aquel día. Hoy, un año después, ha hablado abiertamente en Y ahora Sonsoles.

"Lo pasé difícil, pero fue un hallazgo que se hizo en España. El cáncer de páncreas no avisa", confesó en plató ante las cámaras de Antena 3.

"Tu enfermedad nos asustó y nos alarmó, Lucía", dijo Sonsoles Ónega, presentadora del programa, tras escuchar el testimonio de su invitada.

La cantante no tuvo ningún reparo en abrirse ante la periodista y detallar aquel momento. "Fui muy acompañada y abrazada por toda mi familia y mi hija. Fue difícil. Hago terapia, confío en Dios y no le tengo miedo a la muerte", expresó la argentina.

Invitados en plató. 'Y ahora Sonsoles'.

Tal y como comentó Lucía Galan, aquel momento lo vivió acompañada de su familia. "Cada vez que iba al médico iba con mi familia", puntualizó. Además de su hermano, quien es su gran pilar, también estuvo con el padre de su hija y su cuñada. "Éramos como 20", bromeó ante Sonsoles.

"Nosotros somos previsores de programar la vida, sobre todo por el trabajo que tenemos. Al mismo tiempo de esto, vivimos mucho el presente, por lo que no pensamos apocalípticamente", añadió por su parte, Joaquín Galán.

Eso no fue todo. Además, el vocalista también se sinceró sobre lo que representa Pimpinela para ellos. "Pimpinela es una consecuencia de ser hermanos, de una familia de inmigrantes españoles y amantes de españoles. De la lucha y nostalgia de nuestro padre asturiano, sus problemas con el alcohol que trajeron a nuestra familia mucho desorden y que el eje fue nuestra mamá", confesó sin filtros.

Joaquín lo tiene claro: "No hay que pensar que va a faltar un hermano. Sabemos que va a pasar, hay que prepararse, pero aquí estamos disfrutando el presente", detalló ante las cámaras de Antena 3.

Lucía y Joaquín Galán. 'Y ahora Sonsoles'.

Este no es el único problema de salud que ha tenido Lucía Galán. En 2006 se enfrentó a un ictus. "He tenido varios episodios, varios frenos. He trabajado mucho conmigo misma y he aprendido la importancia de vivir el presente", expresó sin rodeos.

A pesar de los baches de los últimos años, Pimpinela está más activo que nunca, así lo demuestra con su último proyecto. El próximo 21 de septiembre presentarán su espectáculo Noticias del amor en el Movistar Arena de Madrid.