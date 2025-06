Gema López estalla contra Miguel Bosé: "Te gustará como artista, pero son muy peligrosos los mensajes que manda"

Miguel Bosé ha vuelto a colocarse en el ojo del huracán tras conceder una de sus entrevistas más sinceras. No solo habló de su carrera y de aspectos muy personales de su vida, sino que dejado unas opiniones que han provocado un terremoto mediático.

"Yo no he sido entrenado para la quiebra sentimental, nunca lo fui, he sido entrenado para trabajar. Esta falsa pandemia en la cual muchos fuimos denostados, esclavizados, otros encerrados, maltratados o ridiculizados", admitía ante las cámaras de Esquire.

Eso no fue todo. Además, señaló lo siguiente: "No tengo voz, se ha quebrado, se ha roto... me callo, me tumbo, desaparezco", puntualizó. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas por ninguno de los colaboradores de Espejo Público.

Gema López fue una de las primeras en reaccionar con uno de los comentarios más contundentes: "Te gustará como artista, pero son peligrosísimos los mensajes que manda", sentenció la copresentadora.

Los tertulianos no esperaron ni un momento. Inmediatamente se pronunciaron tras el comentario de su compañera. "A mí me parece que es un artista como la copa de un pino y eso disculpa todo, pero esta especie de 'sobradismo' de Miguel Bosé nos da mucho qué desear", se escuchó decir desde plató.

Colaboradores en plató. 'Espejo Público'.

Y es que no es la primera vez que el cantante genera controversia con sus opiniones. Su posicionamiento durante la pandemia y sus declaraciones sobre la DANA en Valencia han sido ampliamente criticadas. Basta recordar aquella frase que dejó boquiabiertos a muchos:

"Todo está provocado a voluntad por una panda de delincuentes malnacidos", dijo Bosé, refiriéndose a las inundaciones en la Comunidad Valenciana.

"Eso de que al artista se le disculpa todo, llevo años luchando con ello. Es decir, eso de la falsa pandemia, que había más libertad en los 70 que ahora, que oye... se han conseguido muchísimas cosas. Supongo que más libre sería él en aquellos años", dijo López ante el comentario de uno de los tertulianos.

Tal y como señalaba la presentadora, en aquel entonces había "una persecución" constante contra el colectivo LGBT. Susanna Griso no tardaría en acompañar a su compañera: "Quiero pensar que estamos a años luz de los años 70", puntualizó, dejando clara su postura sobre el tema.

Colaboradores durante el programa de hoy. 'Espejo Público'.

Otro punto que llamó la atención en la entrevista fue la percepción que Bosé tiene sobre su público actual. Según él, lo siguen personas de hasta cuatro generaciones distintas.

Gema López opinaría sin filtro. "Para él, el encontrarse ahora con su público es ver a una generación de jóvenes que no conoce. Yo no sé si esa generación conoce a Miguel", zanjó la presentadora ante las cámaras de Antena 3.