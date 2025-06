Susana Díaz no se corta y estalla tras las últimas declaraciones de Claudia Montes: "Es una manipulación lamentable"

Susana Díaz ha visitado el plató de Espejo Público tras las declaraciones de Claudia Montes sobre José Luis Ábalos y sus acusaciones hacia el PSOE.

En el programa de Antena 3 han podido visualizar las imágenes de Miss Asturias, en las que se queja de haber sufrido acoso por el caso Koldo y de la falta de apoyo del Partido Socialista. Unas palabras que la senadora no ha recibido con buen pie. "Lo he encajado muy mal todo", afirmaba.

Díaz, bromeando, le ha lanzado una pullita a la presentadora del matinal: "Primero he encajado muy mal el frío este al que me estáis sometiendo. Esto es una tortura televisiva, para ponerme a mí blandita y ahora entras tú a matar". Además, ha añadido: "Mira que he recibido golpes políticos en mi vida, pero el golpe de frío es algo inaudito".

Siguiendo con su opinión respecto a las palabras de Claudia Montes sobre su partido, ha confesado que le han indignado sus declaraciones. Susana Díaz ha recalcado que los primeros días del escándalo público, defendió que "el foco no había que ponerlo en ellas, sino en los sinvergüenzas, en los macarras y en los golfos".

Claudia Montes aseguró sufrir ansiedad y fibromialgia debido al estrés que le está provocando esta situación. Unas afirmaciones que han molestado a la expresidenta de la Junta de Andalucía, que define que la utilización que está intentando hacer le parece "infame".

Susana Díaz ha confesado que ella padece de fibromialgia: "Es la enfermedad que nadie cree porque es muy difícil de diagnosticar y de probar". Agregaba que "cuando alguien la utiliza de esa manera, me causa estupor". Ante esto, Susanna Griso le ha reprochado que dude de Montes y de su enfermedad.

"Somos redes de mujeres ayudándonos para que nuestra vida no se resienta y hacer esta manipulación me parece lamentable", recalcaba la andaluza.

Entrando en el debate de su militancia y de sus acusaciones al PSOE como un "partido machista", se preguntaba: "Si ella entendía que había actitudes ilegales, ¿por qué no lo denunció a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?" A pesar de haber considerado a Claudia víctima de Ábalos en un inicio, ahora expresaba que le parece "indecente" y "rechazable".

Entrevista a Alfonso Guerra en 'Espejo Público'. Antena 3

Espejo Público también ha contado con la entrevista exclusiva a Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno de España, que ha manifestado que "el PSOE ha estado en manos de unos bandidos y macarras, y los ha nombrado el secretario general". Una afirmación con la que Susana Díaz no está de acuerdo porque "no todos son iguales".