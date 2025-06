Núria Marín saca punta a la realeza en su nuevo pódcast: “Es fuerte que no se haya hecho una entrevista a los reyes de España”

Núria Marín salta a Podimo con Reales y Revueltos, un pódcast en el que hablará sin tapujos sobre la realeza. No solo tratará sobre la Familia Real española, sino de todas las monarquías del mundo.

BLUPER entrevista a la colaboradora de televisión, que empezó a crear contenido para redes sociales en la plataforma de TikTok, donde consiguió una comunidad fiel que seguía las noticias más importantes del mundo del corazón. Sin embargo, Núria asegura que no se centra en la actualidad, sino que prefiere analizar a fondo la información para entregar un vídeo diferente a sus seguidores.

Tras ser consciente del interés de su audiencia por los cotilleos de la monarquía, la presentadora lanzó una nueva sección en su perfil: Royal Salseo. En ese espacio, muestra a la realeza sin censuras, contando sus dramas amorosos o disputas familiares.

Marín explica qué es lo que no se puede encontrar en Reales y Revueltos: “Si lo que buscas es un pódcast cortesano, protocolos, reverencias y un sinfín de halagos, ya te avisamos de que aquí not found”. En cada capítulo, la comunicadora contará con expertos de la realeza, del periodismo y de la política.

Los tres primeros episodios de este formato hablan de la monarquía española, con la vida amorosa de la princesa Leonor, el funeral de Juan Carlos I y el amor prohibido de la reina Sofía como protagonistas. Un concepto que reúne historia, cultura y corazón.

Núria Marín en el vídeo promocional de 'Reales y revueltos'. Podimo

¿El pódcast surgió a raíz de la sección Royal Salseo de tu cuenta de Tiktok?

Sí. Hace tres años empecé a crear contenido sobre las familias reales con Royal Salseo. A comentar cómo es la mezcla entre la política y el corazón, que sirve también para hacer retratos de la sociedad. A la gente le empezó a gustar mucho, sobre todo también la parte más trágica, más dura de la realeza, porque gusta saber que el poderoso también sufre.

Salió la propuesta de hacer este pódcast en Podimo sobre Casas Reales. Es un pódcast muy periodístico, muy analítico, muy provocativo, nos atrevemos a decir cosas que no se atreven a decir los otros medios, porque los medios al final pertenecen a empresas que a veces pueden recibir llamadas.

¿Por qué crees que hace falta un tratamiento sin censura sobre la realeza?

En el periodismo, aparte de los intereses en las altas esferas, todavía existe mucha autocensura y yo creo que los periodistas muchas veces se curan en salud aunque no pase nada realmente.

A veces se nos olvida ser críticos y creo que el periodismo tiene que ser crítico, porque sino es meramente descriptivo. Al final son instituciones que mantenemos los ciudadanos y tenemos el pleno derecho por lo menos a preguntarnos si lo que hacen está bien o está mal, o por lo menos analizarlo.

"Conocemos que existen las cloacas del Estado y estas cloacas también incluyen aspectos de la Familia Real que están ahí y nunca se ha abordado"

¿Hay algún secreto de la Familia Real que te gustaría desvelar?

Sí, pero hay cosas que me callo porque considero que el valor informativo no es lo suficientemente grande teniendo en cuenta el daño que le haría a la persona. Creo que no tienen valor periodístico, porque al final hay cosas que se hacen en determinados momentos de la vida que son normales hacerlas, entonces me las guardo.

¿Qué aspectos de la vida de la realeza crees que deberían ser más transparentes y por qué?

Para empezar, cómo es su día a día, cómo es su estructura de trabajo, cómo se organizan. Tenemos derecho a saber qué hace exactamente la familia real. Me parece muy fuerte que no se haya hecho una sola entrevista a los reyes de España. No sabemos absolutamente nada de sus vidas privadas, además conocemos que existen las cloacas del Estado y estas cloacas también incluyen aspectos de la Familia Real que están ahí y nunca se ha abordado.

Creo que no debería existir protección periodística y deberíamos poder conocer todos los aspectos de sus vidas para poder entender por qué les mantenemos.

Los Reyes en el acto central conmemorativo del 'Día de las Fuerzas Armadas 2025'. Casa Real

¿Crees que la Casa Real española se está adaptando bien al momento digital actual?

La presencia que tienen en redes me parece absolutamente testimonial. Me parece de retrato, de foto bonita y ya está. Solo sé que la princesa Leonor está haciendo una formación militar, pero no sé qué piensa sobre la crisis de la vivienda, de que muchos jóvenes se tengan que ir a trabajar fuera de España, ni de lo que está pasando ahora mismo en Israel y Palestina.

Eso me lleva muchas veces a preguntarme como ciudadana y también como periodista exactamente cuál es la función. Es decir, si se celebra un aniversario para celebrar el fin de la dictadura, me cuesta entender por qué los Reyes no asisten al acto porque dicen que está politizado porque lo organiza el Partido Socialista.

El primer episodio de este formato es El amor prohibido de la reina Sofía. ¿Qué nos puedes adelantar?

La reina Sofía estaba enamorada del rey Harald y no la dejaron casarse con él porque la consideraban pobre y además él estaba enamorado de otra mujer. Es una mujer que ha estado siempre abocada a la desgracia amorosa desde el principio.

Queríamos analizar que toda la vida se nos ha retratado a Sofía como una mujer que ha llevado con mucha elegancia sus circunstancias y nosotros queremos denunciar que no se puede hablar de elegancia cuando te están poniendo los cuernos y humillando públicamente de esta manera. Eso no es elegancia, eso es machismo institucional y nosotros hemos querido denunciar todo eso sin darle un papel de víctima porque ella tampoco es una víctima.

"No queremos hacer daño a la institución ni mucho menos, se trata de analizar la realeza desde un punto de vista crítico"

¿El pódcast abordará otras monarquías?

Vamos a hablar de prácticamente todas las realezas europeas. Vamos a hablar de la Familia Real británica, que es de mis favoritas. Conoceremos otras historias, incluso de la familia imperial japonesa o de la Familia Real de Mónaco, que siempre ha sido considerada de tercera división.

¿Cómo ha sido el proceso de documentación para realizar los episodios?

Hay trabajo de documentación, de hemeroteca y hablamos con especialistas del medio, especialistas en realeza, pero también periodistas especializados en política porque la realeza también es importante para la prensa convencional. Hemos sido provocativos haciendo enfoques que, por ahora, yo no he visto ni siquiera en medios que son transgresores.

Núria Marín, como colaboradora de 'La familia de la tele'. GETTY

¿Habéis tenido que descartar contenidos por cuestiones legales?

Tenemos cuidado, pero todo lo que está dentro de lo legal y está dentro de la libertad de información y la libertad periodística lo hemos metido en el podcast. Además, no hay voluntad de hacer daño, no queremos hacer daño a la institución ni mucho menos, se trata de analizar la realeza desde un punto de vista crítico.

Has contado que no vas a estar sola en este proyecto, ¿podemos saber qué colaboradores van a estar acompañándote?

Sí, están Pilar Eyre, Carmen Duerto, Toni Aira, Núria Tiburcio, Martín Bianchi o Diana Rubio, experta en protocolo.

Hemos intentado tocar todos los campos periodísticos porque creemos que la realeza tiene análisis por parte de cualquier tipo de periodismo. También hemos querido centrarnos en el protocolo real, y conocer cómo funcionan los distintos países.

"No he visto más titulares de otro programa que de 'La familia de la tele', porque ya está fuera de antena y se sigue hablando de ellos. Igual no se ha hecho todo tan mal"

Hace tan solo una semana se anunció la cancelación de La familia de la tele, ¿qué consideras que ha fallado?

El éxito en televisión es muy difícil y aunque la audiencia no ha acompañado, debo decir que yo no he visto más titulares de otro programa que de La familia de la tele, porque ya está fuera de antena y se sigue hablando todo el rato de ellos. O sea, que igual no se ha hecho todo tan mal.

Son mis compañeros de toda la vida y he trabajado siempre con ellos, aunque no estuviera allí tenía contacto con ellos. Sí que he podido vivir cómo estaba yendo todo y hablando con los compañeros puedo decir que no ha sido fácil. No hemos encontrado esa fórmula, no ha funcionado, no nos han comprado y ya nos han cancelado. A la próxima, ¿no?

Núria Marín, Kiko Matamoros, Inés Hernand y Aitor Albizua en 'La familia de la tele'. RTVE

D Corazón competirá directamente con Socialité a partir de ahora. ¿Crees que puede robarle espectadores?

A mí lo único que me importa es que no me roben espectadores a mi pódcast y a mi TikTok. Yo me centro en mi corazón alternativo, en mi realeza, porque quiero pensar que hago un modelo de corazón elevado.

Hay personas que sienten que el corazón es para tontos, lo cual es absurdo. El corazón tiene un valor cultural y este pódcast lo demuestra claramente porque es un pódcast documentado, con hemeroteca, con opiniones de expertos, con citas de libros, hemos estado viendo documentales…

¿Cuál es el episodio de Reales y revueltos que más recomendarías?

El del funeral de Juan Carlos, porque me parece un tema súper original, súper atrevido y creo que se ha logrado algo que parecía imposible, que es afrontar un tema tan incómodo desde el respeto y la pura información.

Y luego el de la realeza nazi, que hemos estado indagando en el pasado nazi de las familias reales europeas que luego han ido la mayoría al campo de concentración de Auschwitz a celebrar la liberación del campo, pero muchos de ellos tienen abuelos, tíos o familiares muy cercanos que apoyaron que se hiciesen atrocidades en ese mismo lugar en el que luego estaban ellos.