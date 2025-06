Joaquín Reyes desvela su ciclinofilia en ‘El Hormiguero’: “Sin que haya ninguna causa fisiológica”

El próximo 22 de agosto se estrena en cines la película Sin cobertura, y dos de sus actores, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, han acudido a El Hormiguero para contar detalles de este proyecto. Un largometraje en el que una familia viaja en el tiempo hasta la Edad Media.

“Es una película para toda la familia, muy graciosa, no como mis anteriores títulos. Tiene un ingrediente de fantasía, que también es nuevo en mi filmografía”, decía con humor Ernesto Sevilla en ese sentido.

Ernesto es uno de los miembros de esa familia que se traslada a otra época, y Joaquín interpreta a un rey. Un papel sobre el que bromearon que es “más de presencia”, pues tiene pocos diálogos. En ese sentido, Pablo Motos les preguntó que cómo reaccionarían si les sucediese lo mismo que a los personajes de la película, despertando en la época medieval.

“Me encantaría, soy muy medievalista. A vivir aventuras. A lo mejor duraba un fin de semana”, bromeaba Joaquín Reyes. En ese sentido, destacó cómo en aquella época era fácil caer en herejía, “pero lo pasabas muy bien”. Incluso admitió que no tendría problema con los olores, porque “un poco el olor a ojete no me molesta, al revés”.

Pablo recordó cómo en una visita anterior Joaquín Reyes habló en El Hormiguero de que tiene sinestesia, “un cruce de sentidos, que para mí los números son colores”. Pero Pablo Motos desveló que el invitado tiene más “cosas raras, las tienes todas”.

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla en 'El Hormiguero'.

Así, puso sobre la mesa que Joaquín Reyes tiene clinofilia, y el manchego lo confirmó. “Me gusta estar tumbado, mi posición ideal es tumbado sin que haya ninguna causa fisiológica. Y encamado”.

Pablo le preguntó si eso tenía “alguna diferencia con vago”. “Ninguna”, le confirmó Reyes, que explicó que hace unos días Ernesto le llamó a las ocho y cuarto de la tarde “y le dije ya estoy en la cama”. “Es como mejor se está”, insistía. Incluso bromeó con que mirar al techo “siempre es una opción”, pero que él suele leer, “y yacer en el sentido bíblico”.

Sin embargo, Ernesto Sevilla reconoció que a él también le encanta estar en su cama, y que hasta se ha comprado una bandeja de hospital para poder comer en el catre. “A mí me gusta estar como en Mar adentro”, apuntaba el actor, que bromeó con que le falta “falta personal para que haya hospital”.