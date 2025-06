Carlota Corredera, contra Victoria Federica por su actitud con la prensa: “Lo mínimo es demostrar educación”

Santiago Segura, un año más, está poniendo toda la carne en el asador para promocionar la nueva entrega de Padre no hay más que uno, que ya va por su quinta parte. Y por ello ha organizado un gran estreno al que ha acudido, entre otras personas, Victoria Federica de Marichalar.

Santiago coincidió con ella en El Desafío, y aseguró que, por ser de la Familia Real, “pensabas en la realeza y parece algo altivo y Vic, como nos pedía que la llamásemos, es una chica normal, simpática”, y de ahí que estuviese en el evento.

Sin embargo, Victoria, que posó en el photocall, se negó a hablar con los medios, que le preguntaban, entre otras cosas, por su abuelo. Aunque agencias como Europa Press y Gtres insistieron en sacarle alguna declaración, Victoria se negaba.

No se mojó sobre el enfrentamiento de su abuelo con la prensa, pero tampoco sobre si le gusta la película. “No voy a decir nada, en serio”, fue su respuesta. Un desplante que ha sido recogido este martes por Ni que fuéramos Tentáculos, y que ha hecho estallar a su presentadora, Carlota Corredera.

Tras las imágenes, la gallega exclamó: “Voy a decir una cosa que me está quemando algo. Me dan ganas de pedirle que nos devuelva la tarjeta black”. “Y estás ahí por el apellido que tienes, no por influencer”, afeaban también los colaboradores del programa de Canal Quickie.

Imagen de 'Tentáculos'.

Así, nadie entendía que si “sabes que el tema candente es el abuelito, y si vas al estreno tienes que hablar con la prensa y si no quedas fatal”. Y ante esto, Carlota Corredera apostilló: “Y quedas fatal con la persona que te ha invitado, Santiago Segura”.

De esta manera, la conductora de Tentáculos hizo una reflexión bastante crítica con la actitud de la influencer. “Si vas a apoyar a un amigo en un estreno, y te van a preguntar por tu abuelo, no te van a preguntar por los misiles de Irán, prepárate dos frasecitas, mi abuelo está fenomenal, yo qué sé”.

Desde el programa, consideraron que invitar a Victoria Federica a este tipo de eventos “aporta en negativo” por su actitud. Y que si pasó por el photocall es porque “le encanta verse, le encanta lucirse”, aunque no dé declaraciones.

“Es familia del Rey, es sobrina del Rey de España. Y entonces yo creo que lo mínimo es demostrar esa supuesta educación que te viene por tu sangre”, terminaría por decir Corredera, antes de pasar a otros asuntos.