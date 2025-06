Carlota Corredera recuerda a Mila Ximénez en el aniversario de su muerte: “Cómo te lo habrías pasado en ‘Tentáculos’”

Este lunes, Ni que fuéramos Tentáculos tenía entre sus colaboradores al periodista David Insua. Y, en un momento dado de la tarde, Carlota Corredera ha querido darle la enhorabuena por una entrevista que ha hecho a Kiko Hernández.

Y es que Kiko ha compartido sus recuerdos sobre su amiga Mila Ximénez en una charla que ha visto la luz este 23 de junio, cuando se cumplen cuatro años de su defunción, algo que entonces captó el interés de todos los medios. Por esa efeméride, Carlota quiso mandar a Mila “un besito, allá donde estés, cómo te lo habrías pasado en Tentáculos”.

Así, Carlota también muestra su cariño hacia la que fue uno de los pilares fundamentales de Sálvame, programa en el que ambas coincidieron en Telecinco. Mila estuvo en el programa hasta marzo de 2021, y se retiró porque el cáncer le impedía seguir trabajando.

En su entrevista para Semana, Kiko ha explicado que echa de menos a Mila Ximénez cada vez que hace un programa de televisión, además de en otros muchos aspectos. “No hay una vez que no piense “¿Qué diría Mila aquí?” o “¡cómo se reiría Mila de esto!”. Pero esto no me pasa solo en el programa, sino en mi vida. La echo de menos muchas veces al día y sueño mucho con ella. Sueño que compartimos plató, que hemos tenido una discusión o que nos meamos de risa”, asegura el madrileño.

Kiko también que “Mila sería lo más divertido de Tentáculos. Hoy mismo me he acordado cuando le he visto el ‘pototito’ a Carmen Borrego. Mila habría hecho la croqueta, se habría muerto de la risa viéndome por el suelo. Yo estoy convencido de que desde arriba nos está viendo y se está descojonando”.

Imagen de las redes de Jorge Javier Vázquez.

Por su parte, Jorge Javier Vázquez también ha recordado a Mila Ximénez. En este caso, a través de sus redes sociales ha compartido una imagen de ambos en la casa del presentador, en la que aparecen sonrientes y felices. “La felicidad era esto. Cuatro años después, siempre contigo”, ha compartido Jorge Javier sobre Mila.

Hay que destacar que los que fueron compañeros de Mila la recordaban no solo en esta señalada fecha. Por ejemplo, en noviembre de 2024, en Ni que fuéramos Shhh fueron a reinaugurar el bar La Muralla, donde todos iban después de Sálvame.

Y allí, Chelo García-Cortés, en pleno directo, dijo: “Para mí, La Muralla ha sido muy importante. Faltan personas que queremos y que no están ya con nosotros. Lo primero que he hecho es ver la imagen de Mila, con nosotras, en la terraza, y dentro. Va por ti, Mila, y por todas las personas que queremos”. Y Belén Esteban recordó en qué sitio solían sentarse, y en qué lugar había, incluso, una imagen de Mila.